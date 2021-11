Wesley Fofana : « Le joueur qui m’a le plus impressionné ? Sadio Mané »

Jeune défenseur de Leicester City, Wesley Fofana a confié que le joueur qui l’a le plus impressionné jusqu’à présent parmi plusieurs qu’il a eu à affronter est Sadio Mané.



Depuis plus de cinq années, Sadio Mané est pour beaucoup l’un des meilleurs joueurs actuels au monde. Du Red Bull Salzbourg en passant par le FC Metz jusqu’à Southampton mais surtout à Liverpool et en Equipe Nationale du Sénégal, l’attaquant des Lions a laissé marques indélébiles dans le football. Des performances qui lui ont permis d’être sacré Ballon d’Or Africain en 2019.



Un joueur tellement dur à défendre et dont tous les défenseurs adverses qu’il a eu à affronter, notamment ceux en Premier League, peuvent témoigner de ses qualités intrinsèques Parmi eux, Wesley Fofana. En effet, dans un Space organisé sur Twitter avec le hashtag #SpaceFofana, le jeune défenseur français de Leicester a confié que Mané est le joueur qui l’a le plus impressionné.



« Le joueur qui m’a le plus impressionné en Premier League ? Sadio Mané. Quand j’étais en un contre un face à lui, c’était très, très dur. Chaque duel, chaque prise de balle, il veut faire mal », a lancé l’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne, qui devrait bientôt retrouver les terrains et peut-être Sadio Mané après avoir contracté une grave blessure durant la préparation d’avant saison.