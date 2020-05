Xavi : " Mané ne correspond pas à la philosophie du Barça..."





On pourrait bien revoir Xavi au FC Barcelone à partir de l'année prochaine. Malgré son refus de remplacer Ernesto Valverde en janvier dernier, l'entraîneur d'Al-Sadd rêve toujours d'un retour. L'ancien milieu de terrain souhaite simplement revenir dans les meilleures conditions. Si possible grâce à Victor Font, le candidat à l'élection présidentielle du Barça dont il a intégré le projet.







Mané et Aubameyang, c'est non





Du coup, Xavi suit attentivement l'actualité des Blaugrana. L'Espagnol sait par exemple que le leader de Liga tente de renforcer son secteur offensif. On parle surtout de l'attaquant de l'Inter Milan Lautaro Martinez (22 ans), validé par le capitaine Lionel Messi. Le nom de Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans) a également circulé, mais la piste menant au buteur d'Arsenal n'emballe pas le jeune technicien. En effet, ce dernier estime que le profil du Gabonais, tout comme celui de Sadio Mané (28 ans) à Liverpool, ne correspondent pas à la philosophie du FCB. «Mané et Aubameyang peuvent vous tuer avec des espaces.





Mais le Barça a besoin de joueurs qui savent se déplacer dans les petits espaces, a commenté Xavi dans des propos accordés à Metro. Je pense à des joueurs qui s'adapteraient au Barça et ce n'est pas facile d'en trouver. Samuel Eto'o était parfait et Luis Suarez l'est aussi en ce moment.» Puis l'ancien régulateur de Barcelone n'a pas pu s'empêcher de citer le nom de Neymar (28 ans).





Xavi persiste sur Neymar





Comme à chacune de ses sorties ou presque, Xavi a conseillé aux dirigeants de tout faire pour récupérer le numéro 10 du Paris Saint-Germain. «Niveau football, Neymar fait partie des trois ou cinq meilleurs joueurs au monde, a-t-il estimé. J'espère qu'il reviendra à Barcelone. Il apporterait beaucoup. Il possède un état d'esprit positif. Un joueur capable de faire la différence, ce serait une super signature.» Compte tenu des difficultés financières du club, ça ne sera sans doute pas pour cet été. Il n'empêche que le Catalan sait ce qu'il veut pour le (ou son) Barça.