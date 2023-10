Xavi sur Yamal : « Il a demandé à aller aux toilettes (...) et n'est pas revenu. »

Une victoire au forceps. Le FC Barcelone s’est imposé par un score de un but à zéro contre le FC Porto lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions ce mercredi au Portugal. C'est Ferran Torres, qui a remplacé Robert Lewandowski (sorti sur blessure), qui a inscrit le but décisif pour le club Blaugrana. Pendant ce match, un incident a attiré l'attention de nombreux spectateurs : Lamine Yamal a quitté le terrain pendant un arrêt de jeu à la 73e minute pour se précipiter vers les vestiaires. Le jeune ailier espagnol n'est finalement pas revenu sur le terrain et a été remplacé par Marcos Alonso à la 80e minute.