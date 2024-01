Yacine Ferguson : "Ce pays va remporter la CAN-2023, car ils ont le meilleur joueur en Afrique"

A quelques jours de la CAN-2023, le journaliste algérien Yacine Ferguson a donné son pronostic sur la compétition.





Selon lui, le grand favori de la Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire-2024 sera l'Egypte, pour plusieurs raisons, notamment la présence de Mohamed Salah.





Yacine Ferguson, spécialiste des questions sur le football en Afrique, a publié une vidéo pour évoquer les favoris de la compétition. Et pour lui, l'Egypte est le grand favori pour la victoire finale, grâce à son expérience et son joueur phare.





"Je vais surprendre certains, mais je pense que l'Egypte gagnera la CAN. La première raison, c'est parce qu'ils sont les derniers finalistes. Une autre raison, c'est la présence de Mohamed Salah, qui est le meilleur joueur en Afrique. Il marche actuellement sur l'eau. Aussi, l'Egypte a un style de jeu parfaitement adapté au continent africain. Leur équipe est arrivée à maturité et c'est la seule équipe arabe qui parvient à remporter la CAN dans les pays d'Afrique subsaharienne", a-t-il fait savoir.





Pour lui, le Sénégal est le deuxième grand favori de la compétition. "Le Sénégal est le deuxième favori, selon moi. Ils sont champions en titre et sortent d'une bonne Coupe du monde. L'effectif est meilleur que l'année dernière et ils peuvent remporter le titre", a-t-il ajouté.