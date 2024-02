Youssouf Dabo, ex coach du Jaraaf : "Avec ce coup d'Etat de Macky, nous sommes devenus une dictature"









Si le monde du football sénégalais a été plutôt muet depuis le report de la présidentielle par Macky Sall, Youssouf Dabo, entraîneur de Azam en Tanzanie, fait exception. Sur X, il a lancé un message très fort.





"Triste pour mon pays le Sénégal. Jadis on se glorifiait de notre démocratie même si tout n’a jamais été rose, mais aujourd’hui avec ce coup d'État anti démocratique imposé par le président Macky Sall et ses alliés, nous passons d’un pays exemplaire dans la démocratie à un pays de dictature. Nguuru yalla kassé modoul diékh, adouna dou deukou way nak et euleuk diarna soralé", a écrit l'ancien entraîneur de Jaraaf.