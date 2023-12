Zarco-Diène Kaïré : le pronostic de Max Mbargane

L’arène retient son souffle. Le monde de la lutte s’avance vers un combat électrique entre Zarco de l’écurie Grand-Yoff Mballo et Diène Kaïré, pensionnaire de l’écurie Soumbédioune, ce dimanche 17 décembre à l’Arène nationale.



Après une période mitigée, l’ancien pensionnaire de l’écurie Rock Énergie est sur une belle dynamique de victoires rehaussée par son dernier coup d’éclat, contre Ada Fass. Zarco n’a pas droit à l’erreur et doit poursuivre sa marche victorieuse menant dans le cercle restreint des ténors de la lutte avec frappe.



En face, Diène Kaïré doit confirmer après sa victoire contre Modou Anta. Sinon, il risque d’être rétrogradé.



Livrant les clés du duel, le directeur technique de l’écurie Lansar, Max Mbargane, prédit un duel palpitant. «Entre Zarco et Diène Kaïré, c’est la jeunesse qui fait face à l’expérience, titre-il dans les colonnes de L’Observateur de ce samedi 16 décembre. Au-delà de son physique, tout le monde sait que Zarco est très expérimenté. Il l’a montré face à Ada Fass.»



Le technicien d’ajouter : «En face de lui, il y aura un jeune très calme qui a un très bon conseiller, son père qui fut un ancien lutteur. Nous allons vers un combat où il est difficile de désigner un favori. C’est un combat où l’erreur pourrait être fatale.»