Zidane Quitte Le Real

On se rapproche de plus en plus du départ de Zizou ou Zinédine Zidane du Real. L’entraîneur aux 3 Champion’s League consécutives n’a pas eu une deuxième étape aussi fructueuse que la première chez les Merengues. Les candidats à la succession sont au nombre de 3. Voyons qui ils sont !





Zidane a communiqué au vestiaire son départ





La radio espagnole Onda Cero a mis en ligne une séquence audio disant que Zidane aurait fait part à ses joueurs de sa décision de quitter le Real. Cela s’est passé juste avant d’affronter Séville, dimanche dernier. Son contrat se termine en 2022 mais la pression et l’usure lui laissent à penser qu’il a terminé un cycle et qu’il est temps de quitter le banc sur lequel il est arrivé en 2019 pour la deuxième fois après l’avoir quitté six mois plus tôt.





Lors de la conférence de presse d’avant match hier. Zidane a déclaré : “Il y a des moments où il faut être et d’autres où il faut partir pour le bien de tous.” ce qui semble confirmer l’information !





Les remplaçants possibles de Zidane sur le banc du Real Madrid





Le Real Madrid a déjà une liste de candidats possibles si le Français finit par partir.





Raúl, l’enfant de la maison qui entraîne La Castilla la filiale du club





Le premier de la liste est Raúl González. Le ‘7’ serait le pari de la continuité et de la maison dans un projet qui répéterait la formule qui a donné de si bons résultats avec Zidane. Le Madrilène est aussi un entraîneur de caractère, qui connaît les plus jeunes du club et qui a grandi dans la même position qu’eux.





Son manque d’expérience sur le banc de touche au plus haut niveau international est un désavantage, mais il connaît évidemment à la perfection ce qu’est un vestiaire à ce niveau, puisqu’il en a fait partie pendant ses 20 ans de carrière au plus haut niveau.





Raúl est prêt. Il l’a démontré. Il ressent l’équipe comme peu d’autres et connaît parfaitement le club. Comme il est logique il n’a pas été le seul nom qui est sorti dans les différentes réunions des dirigeants madridistas, mais si le préféré de presque tous. Il a d’abord appris à être un entraîneur en consacrant des heures et des heures à l’entraînement lors de son passage à Al Sadd, mais c’est en 2018 qu’il a commencé sa carrière d’entraîneur avec la Cadete B. Son ancien club lui a ouvert les portes de Valdebebas et à ce jour, de succès en succès.





Allegri libre de tout contrat





Un autre entraîneur qui pourrait également faire partie des candidats pour remplacer Zinedine Zidane à l’avenir est Massimiliano Allegri. Fort d’une grande expérience dans le football italien où il a entraîné le Milan et la Juventus en menant la boîte bianconnero à deux finales de la Ligue des champions, l’Italien a déjà fortement sondé pour occuper le banc merengue à l’occasion.





Comme il l’a dit à d’autres occasions, s’il a refusé de rejoindre le projet merengue, ce n’est pas pour le faire à la mi-saison et sans marge de travail comme il pourrait l’avoir maintenant.





Joachim Low





L’entraîneur de la Mannschaft quitte son poste après l’Euro pour le laisser à Hansi Flick. Low voudrait entraîner un grand club. Sa liégitimité en tant qu’entraîneur ne fait aucun doute vu le succès la coupe du monde au Brésil. tout le monde se souvient de la défaite du pays organisateur.





Où se situe l’avenir de Zizou ?