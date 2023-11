Ziguinchor : La Ligue régionale de basket ambitionne d'avoir un 3e club dans l'élite

La région de Ziguinchor compte deux clubs dans l'élite du basket national. La Ligue régionale ambitionne de placer une troisième équipe en D1, à l'issue du tournoi de montée en garçons en décembre à Dakar, auquel prendront part Kabrousse basket club (champion régional), Assane Seck université club et Néma basket club.





Saul Sidibé, Président de la Ligue régionale de basketball de Ziguinchor, a rassuré sur la position du bureau à accompagner les clubs en compétition pour le tournoi de montée. C'était à l'issue du dernier match de championnat joué ce week-end et qui a opposé Assane Seck université club et Néma basket club (68-49), au stadium Aline Sitoé Diatta.





"Nous allons soutenir ces clubs matériellement, financièrement et moralement, parce que ce n'est pas facile pour les clubs de la région de faire les déplacements à Dakar et les conditions sont souvent difficiles", a affirmé le président de la Ligue régionale de basketball.





N'empêche, Saul Sidibé et son équipe comptent mettre tout en œuvre pour avoir au moins un autre club en 1re division(D1). "Nous allons travailler et mettre beaucoup plus de moyens pour cela. Ce que nous voulons, c'est d'avoir une troisième équipe en 1re division. Nous en avons déjà une en filles et une autre en garçons, chose historique, car cela faisait longtemps que nous n'avons pas eu cela", a affirmé Saul Sidibé.

Ce dernier match de championnat régional masculin a été l'occasion pour la Ligue pour distinguer un des leurs. Il s'agit du vice-président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSB), El Hadj Sarr, qui a eu à diriger la Ligue de basketball de Ziguinchor. Une distinction appréciée par ce dernier qui a promis de continuer à soutenir le basketball régional.