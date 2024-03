Ziguinchor : Le mouvement navétane dénonce l'état du stade Jules-François Bocandé et le manque d’infrastructures

La fermeture du stade Aline Sitoé Diatta a plombé le football navétane à Ziguinchor, qui a du mal à finir ses activités. D’ailleurs, ce week-end les dernières rencontres du championnat populaire se sont jouées dans la zone 2/R de l'ODGAM.







Les dirigeants ont ainsi décrié l'état du stade Jules-François Bertrand Bocandé de Néma qui abrite les compétitions, depuis la fermeture du stade Aline Sitoé Diatta.









En effet, le stade n’a ni pelouse, ni projecteurs, ni tribune. Une honte pour qui connait son parrain. Aly Diédhiou, président de la zone 2/R de l'ODGAM, dénonce aussi le manque d'infrastructures sportives dans la commune.









Dans ces conditions, les matchs sont joués plus tôt dans l'après-midi et pas en soirée. Ce qui est à l'origine de ce retard dans le calendrier navétane qui bouclait d’habitude ses compétitions en décembre, selon Aly Diédhiou.





Malgré tout, la zone 2/R de l'ODGAM a pu jouer ses finales ce week-end cadets et en seniors, au grand bonheur des acteurs et aussi du parrain de cette finale, Chérif Dia, président du Rassemblement pour la renaissance et le renouveau (3R).





Ce dernier a aussi déploré les conditions difficiles de la pratique du football par les jeunes de la commune.