Technologie : Adji Bousso Dieng et d'autres scientifiques sénégalais ont pris part au programme ‘’US-Africa Frontiers’’

La première femme noire professeure dans l'ecole d'ingenieurie et des sciences appliquées à l’université Princeton des États-Unis, Adji Bousso Dieng, a participé au 2e Symposium du programme ‘’US-Africa Frontiers’’, du 16 au 18 janvier, à l’Académie Hassan II des Sciences et technologies de Rabat, au Maroc. Les discussions ont tourné autour des thématiques comme la technologie verte pour l’adaptation au climat, la technologie de détection, la fabrication des vaccins en Afrique, entre autres.







‘’US-Africa Frontiers’’ est un programme qui rassemble de jeunes scientifiques, ingénieurs et professionnels de la santé des États-Unis et des pays membres de l’Union africaine. L’objectif est de renforcer les échanges et le dialogue scientifique entre les jeunes chercheurs des pays africains et des États-Unis, y compris la diaspora scientifique africaine. Cette interaction vise à faciliter la collaboration en matière de recherche.





Adji Bousso Dieng a pris part à cet évènement avec trois autres Sénégalais, Marie-Angélique Sène, Balla Ngom et Laty Thiam.