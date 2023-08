Appels vidéo : WhatsApp introduit une nouvelle fonctionnalité

Aux Etats-Unis, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a annoncé hier mardi le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité sur WhatsApp. Désormais, l'utilisateur a la possibilité de partager son écran en temps réel, lors des appels vidéo.





L’un des avantages de cette fonctionnalité, c'est qu’on peut montrer au cours d’une même conversation de groupe, des photos et des vidéos en live à tous les participants.





Un déploiement progressif





La fonctionnalité a commencé par être déployée sur Android, iOS (iPhone) et Windows Desktop de manière progressive. Cela signifie que vous n’aurez peut-être pas accès à celle-ci immédiatement. En tout cas, pour ceux qui l’ont déjà, il faut cliquer ou appuyer sur l’icône « partager » et choisir « partager tout l’écran » ou juste une partie spécifique.





La fonctionnalité est complétée par le nouveau mode paysage qui rend l’expérience encore plus proche de celle de Zoom ou de Google Meets.





WhatsApp est allé un peu plus loin