Comment le Sénégal doit se protéger des dangers de l’Intelligence artificielle (expert)

Au Sénégal, l’État a entamé la finalisation des travaux d’élaboration d’une stratégie nationale sur l’Intelligence artificielle (IA). L’annonce a été faite lundi dernier par le Président Macky Sall, à l’occasion de la séance solennelle annuelle de l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal dont le thème était «L’Intelligence artificielle : enjeux éthiques, défis humains».



Dans un entretien paru ce mercredi dans L’Observateur l’expert numérique Wack Ndiaye applaudit en insistant sur les bienfaits de cette nouvelle technologie : «L’IA facilite l’accès à l’information et à l’éducation en fournissant des plateformes d’apprentissage personnalisées. Elle contribue à la préservation et la valorisation du patrimoine culturel du Sénégal, favorise la création artistique et culturelle en permettant aux artistes d’expérimenter de nouvelles formes d’expression, et de collaborer avec des systèmes d’IA pour créer des contenus novateurs.»



L’expert poursuit : «Dans le domaine de la santé et du bien-être, les systèmes d’IA améliorent les diagnostics médicaux, personnalisent les traitements et facilitent le suivi des patients. La traduction et la communication multilingue sont simplifiées grâce à des traducteurs automatiques basés sur l’IA, favorisant l’échange d’idées…»



Mais si les opportunités offertes par l’IA sont énormes, il faudra, selon Wack Ndiaye, des garde-fous. «L’IA comporte énormément de risques, prévient le spécialiste. Elle peut entraîner une perte d’emplois due à l’autonomisation. Si l’adoption de l’IA n’est pas équitable, elle risque d’accentuer les inégalités économiques et sociales, privant certaines populations des avantages technologiques, entre autres inconvénients.»



Pour éviter de tels inconvénients, Wack Ndiaye suggère : «Il faut s’assurer que l’IA prend des décisions compréhensibles, protège la vie privée, reste sous le contrôle humain, qu’elle n’est pas biaisée et qu’elle est utilisée de manière éthique en respectant des règles claires. La conception et la mise en œuvre d’une stratégie nationale requièrent une approche inclusive et un engagement continu. Il est essentiel d’impliquer le public, les entreprises privées, les startups, les organisations, les associations et les consommateurs pour une vision complète et équilibrée» à travers «un processus bien réfléchi et méthodique».