Sénégal Connect Park: Macky Sall en visite au Parc des Technologies Numériques de Diamniadio

Le Président de la République Macky Sall a effectué ce jeudi 21 mars 2024 une visite de chantier du Parc des Technologies Numériques du Sénégal à Diamniadio dénommé Senegal Connect Park.



A son arrivée, il a pu avoir une vue complète sur l’aménagement boisé du Parc et être accueilli à l’une des entrées des 3 Tours par le Ministre en charge du numérique, M. Moussa Bocar Thiam, le Directeur Général de Senegal Connect Park (SCP), M. Bassirou Abdoul Ba et le Président du Conseil d’Administration de SCP, Alhousseynou Koulibaly.



Le Président a, dans un premier temps, planté un arbre symbolisant « l’investissement pour les générations futures que constitue ce Parc » avant d’échanger d’autre part avec les startuppers installés dans le hall des trois tours avec leurssolutions innovantes sur les secteurs prioritaires de l’économie(tech appliquée à agriculture, la santé, les services entre autres).



Ensuite au niveau d’un plateau aménagé des Trois tours, le Directeur Général de Senegal Connect Park a présenté au Président le principe du NOC (Network Operations Center/ Centre d’Opérations) qui permettra une meilleure exploitation du Parc à travers notamment la surveillance sécurité et le suivi des indicateurs principaux. Par la suite, Mr Ba a présenté l’ensemble des ouvrages du Parc au Président de la République devant une assistance composée du représentant de la Banque Africaine de Développement, bailleur du parc, l’Ambassadeur du Maroc, des représentants de la Caisse deDépôts et de Gestion du Maroc, l’unité de gestion du parc, la maîtrise d’œuvre et les entreprises.



Lors du point de presse qui a conclu la visite, le Président de la République s’est réjoui de l’état d’avancement des travaux et a adressé ses félicitations au Ministre, au DG de Senegal Connect Parc, à l’unité de gestion et l’ensemble des entreprises pour la qualité de leur travail et leur engagement.