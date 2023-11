Conquête spatiale : la date de lancement du premier satellite du Sénégal connue

Le Sénégal va lancer son premier satellite durant le premier trimestre de l’année 2024. L’annonce est du directeur général de l’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES), Maram Kaïré. «Nous sommes très proches, avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur», salue l’astronome sénégalais dans des propos tenus en marge d'une projection du film-documentaire «Les chasseurs d’étoiles du Sénégal». Celui-ci raconte en partie l’histoire de Kaïré.



Enquête, qui relaye la nouvelle, indique que le premier satellite du Sénégal est en cours de finalisation au centre spatial universitaire de Montpellier. Et le Sénégal entend aller plus haut. «Nous sommes en train de préparer les projets pour le deuxième satellite et la première constellation d’ici à 2028. Nous n’attendons pas, nous appuyons sur l’accélérateur. Ce n’est pas pour plus tard, c’est tout de suite», s’enflamme Maram Kaïré.



Objectif ? «Nous voulons faire de notre pays une puissance spatiale, le plus rapidement possible», clame le directeur général de l’ASES.