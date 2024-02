Dessalement de l’eau de mer : Des chercheurs opèrent une révolution de taille

Pour résoudre la crise mondiale de l’eau, qui pourrait s'aggraver avec le changement climatique et la croissance démographique, les chercheurs espèrent trouver une solution pour dessaler l’eau de mer de manière efficace. Et une équipe de chercheurs semble avoir fait une belle avancée en la matière.





Dans certaines régions du monde, le dessalement de l'eau est crucial pour l'approvisionnement en eau douce et potable. Plusieurs technologies permettent de dessaler l'eau de mer. Le dessalement par distillation ou encore par osmose inverse. Et des chercheurs de l'université de New York (États-Unis) proposent aujourd'hui une optimisation d'une solution électrochimique de dessalement à flux redox.





Comment ça marche??





Dans le journal Cell Reports Physical science que Seneweb a parcouru, les chercheurs expliquent que cette solution électrochimique de dessalement à flux redox est possible grâce à l'injection de l'eau de mer en deux flux dans un réseau de canaux séparés par des membranes échangeuses d'ions qui facilitent les déplacements des ions. De l'eau douce est alors produite avec une efficacité augmentée de 20% et une demande en énergie moindre. Le tout étant alimenté par des énergies renouvelables de type solaire ou éolien.





De l’eau douce et du stockage d’électricité renouvelable





Ils signalent qu’au besoin, le système peut fonctionner en sens inverse. Parce que l'électricité a été stockée sous forme d'énergie chimique dans l'eau salée concentrée et dans l'eau douce, toutes deux créées dans le processus précédent. Et si ces deux eaux sont mélangées, cette énergie chimique peut être reconvertie en électricité renouvelable.





Toutefois, même si les travaux des physiciens de l'université de New York semblent constituer une belle avancée, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour affiner le processus et le rendre un peu plus rentable.