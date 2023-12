Innovation : Le diffuseur intelligent connecté, un nouvel appareil pour lutter contre les maladies transmises par les moustiques

L’œuvre est signée par Dr Doudou Tamba. Ce chercheur, investigateur clinique a mis au point un diffuseur intelligent connecté. C'est une start-up biotech qui permet de lutter contre les moustiques responsables de certaines maladies notamment le paludisme, la dengue, le chikungunya. « C'est un répulsif naturel de moustiques », a-t-il d’emblée précisé, ce vendredi 29 décembre, lors d’un point de presse à la Faculté de médecine.





Le chercheur sénégalais a déclaré que c'est une innovation sur le plan mondial qui va impacter réellement la vie des Sénégalais et sur le marché mondial. « Je suis un pur produit de la Faculté de Médecine de l'UCAD. C'est bien d'avoir des produits innovants mais derrière il faut avoir une autorisation de mise sur le marché et nous l'avons même si ce n’était pas facile », a fait savoir Dr Tamba.





Comment est venue l’idée de créer ce smart insect? « Nous sommes partis d'une plante et de la connaissance locale en Casamance pour mettre sur le marché ce répulsif », a-t-il répondu. Puis, il avance : « Nous savons que le moustique cause un million de morts et 500 mille rien qu'en Afrique sub-saharienne. Et environ 3 millions de personnes sont impactées sur les 7 milliards dans le monde. Il faut savoir que le marché est colossal et depuis plus de 30 ans, il n'y a pas eu de renouvellement de la chimio-tech dans ce domaine ». « Cela veut dire, poursuit-il, qu’il n'y a plus d'innovations de rupture qui permettent d'avoir des produits plus efficaces qui protègent les gens. C'est un produit qui sert presque 8h30 de protection contre les moustiques. Il est plus efficace que les produits européens. Et un brevet a été déposé et sa délivrance est prévue courant 2024. Et on a obtenu une autorisation de mise sur le marché en France ».





Le diffuseur intelligent connecté de Tamba labs sera présenté au prochain CES de Las Vegas en janvier 2024





Dr Doudou Tamba de soutenir que l’Organisation mondiale de la santé (Oms) a déjà informé que les moustiques sont devenus résistants à tous les produits qui se trouvent actuellement sur le marché. Parce qu’ils sont des êtres très intelligents qui essaient de s'adapter à chaque fois qu’on met sur le marché des produits chimiques pour les combattre.





« Donc, il est important qu'on ait de nouvelles solutions. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel aux autorités sénégalaises pour qu'elles soutiennent davantage les chercheurs. Un pays ne peut pas se développer sans des innovations et des recherches », a-t-il plaidé. Avant de rappeler : « Aujourd’hui, pour le marché de lutte contre le paludisme et les autres maladies causées par le moustique se chiffre à plus de 6 mille 500 milliards de F CFA par an. C'est presque le budget du Sénégal. Nous avons besoin du soutien de l'État surtout avec un projet d'envergure mondial.





Coordonnateur de la Cellule de médecine traditionnelle au ministère de la Santé, Pr Emmanuel Bassene a affirmé que les chercheurs et toutes les autorités du pays sont fiers de cette découverte. « Nous demandons maintenant à Dr Doudou Tamba de faire en sorte que le produit soit fabriqué au Sénégal. Parce qu'il ne sert à rien de faire une telle découverte et ensuite prendre les matières premières, les acheminer en Europe, transformer le produit ensuite le ramener au Sénégal pour le vendre aux populations. Il faut que cela soit une production locale, un produit Made in Sénégal. Il faut penser aussi à chercher une autorisation de mise sur le marché au Sénégal ».