Intelligence artificielle : les grosses interrogations de Macky Sall

Le Président Macky Sall a présidé, ce lundi, la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général. Occasion pour lui de se pencher sur le thème de l’édition 2023, «Opportunités et défis de l’Intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais».



S’il a souligné ses bienfaits, notamment lors de la pandémie de Covid-19, le chef de l’État a pointé «les dérives de cette technologie, devenue par son usage dévoyé, une fabrique de fake news qui répandent à grands débits la tromperie, la manipulation, la haine, le radicalisme et la violence».



«C’est dire que l’Intelligence artificielle nous plonge dans un tourbillon où s’entremêlent progrès, incertitudes et interrogations», confesse Macky Sall. Qui estime que l’enjeu est alors de «saisir les opportunités» de cette technologie sans se perdre dans «le nivellement par le bas de notre société et de notre système éducatif».



«C’est ce qui arrive quand l’Intelligence artificielle nous rend paresseux à la lecture, à l’écriture et, plus grave encore, à la réflexion», a prévenu le président de la République. Et pour sauver le Sénégal de ce «tourbillon», Macky Sall a dégagé des pistes de réflexion autour de trois questions.



Un : « Comment transmettre à nos enfants nos valeurs de culture et de civilisation, quand, à longueur de journée, ils sont exposés à d’autres modes de pensée, d’action et de vie, souvent véhiculés par des gens sans qualification, qui s’arrogent prétentieusement le titre d’influenceur ?»



Deux : «Comment protéger la vie privée quand elle est constamment épiée et exposée à la frénésie des réseaux sociaux ?»



Et trois : «Comment sauvegarder l’avenir du travail quand la robotique élimine par millions des corps de métiers, et pas seulement manuels ?»