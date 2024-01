Intelligence artificielle : Macky Sall détaille les grandes lignes de la Stratégie nationale

Il était question, ce lundi 15 janvier, d'Intelligence artificielle, lors de la Séance académique Solennelle de l’Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal. Le Président de la République, Macky Sall, a profité de cette rencontre pour évoquer les grandes lignes de la Stratégie Nationale sur l’Intelligence Artificielle (SNIA).





“La SNIA repose sur la vision d’une « IA éthique et de confiance au Sénégal, catalyseur de la créativité (notamment des jeunes) » afin de mieux préparer le Sénégal à jouer un rôle majeur dans cette révolution scientifique et industrielle de dernière génération qui s’impose”, a affirmé M. Sall.









Cette stratégie nationale de l’IA, est structurée autour de six 6 orientations stratégiques, a indiqué le chef de l’État :promouvoir 100.000 talents en IA d’ici 2028 (la formation à l’IA au Sénégal doit rayonner) ; bâtir un écosystème IA dynamique (programme de soutien, du laboratoire à la commercialisation) ; constituer un cluster national IA (l’équipe nationale IA du Sénégal) ; Renforcer les Alliances régionales et internationales (le Sénégal solidaire); faire de l’IA l’affaire de tous les Sénégalais (programme national de sensibilisation) ; mettre en place une Gouvernance pour une IA éthique et de confiance (cadre juridique, pilotage et régulation).









“La feuille de route IA identifie une série d’actions prioritaires dont le coût de la mise en œuvre au cours des deux prochaines années est estimé à 7 milliards de FCFA”, a souligné Macky Sall.