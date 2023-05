L’ARTP lance sa journée du roaming national, ce mercredi

L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) organise mercredi à partir de 9 heures au King Fahd Palace (Dakar) une ‘’journée de lancement officiel des travaux relatifs à la mise en œuvre du roaming national’’, annonce un communiqué de son directeur général, Abdou Karim Sall.



Le lancement de cette initiative va coïncider avec la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information, précise la même source.



‘’L’itinérance nationale ou roaming national est un levier de régulation qui permet aux abonnés d’un opérateur d’utiliser le réseau d’un autre opérateur national pour émettre et recevoir automatiquement des appels vocaux’’, affirme le communiqué.



Ce roaming permettra en même temps aux abonnés d’envoyer et de recevoir des SMS, et de se connecter à Internet lorsqu’ils sont en dehors de la zone de couverture de leur opérateur d’origine.



Selon l’ARTP, le roaming national va servir à étendre la couverture des réseaux de communications électroniques, notamment dans les zones ‘’mal desservies’’, de promouvoir la concurrence entre les opérateurs et de garantir la continuité des services pour les utilisateurs en cas de panne du réseau de leur opérateur.



Il permettra également de garantir l’équité territoriale dans la fourniture des services de communications électroniques de qualité, ajoute le directeur général de l’organe de régulation des télécommunications.



‘’Au-delà de l’utilité du roaming national, qui ne souffre d’aucune équivoque, l’ARTP a senti la nécessité de mettre en œuvre ce levier pour répondre aux besoins des opérateurs de communications électroniques et des utilisateurs, notamment ceux qui vivent dans des zones rurales souvent caractérisées par un déficit d’infrastructures et de couverture réseau.’’



‘’Par ailleurs, souligne Abdou Karim Sall, il est important de noter que dans le cadre du roaming national, la réception des appels et SMS sera gratuite pour les utilisateurs des services de communications électroniques.’’



Il précise que ‘’la date de mise en œuvre effective du roaming national est fixée au 31 juillet 2023’’.



‘’Pour toutes ces raisons, le projet de roaming national est l’une des plus grandes priorités de l’ARTP [de] cette année’’, ajoute M. Sall.