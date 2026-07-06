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Technologie

Informatique et intelligence artificielle : Un programme pour renforcer l’employabilité des non-voyants

Auteur: Ousmane DICKO

il y a 1 jour 1133 Lectures 0 Commentaires | English
Informatique et intelligence artificielle : Un programme pour renforcer l’employabilité des non-voyants

Informatique et intelligence artificielle : Un programme pour renforcer l’employabilité des non-voyants

Engagé dans une ambitieuse transformation numérique, le Sénégal entend moderniser ses services publics et bâtir une économie digitale plus inclusive. Toutefois, l’accès aux technologies demeure inégal, notamment pour les personnes vivant avec un handicap visuel. Le manque de formations adaptées, l’accessibilité encore limitée des contenus numériques, le coût des équipements spécialisés et une prise en compte insuffisante de leurs besoins constituent autant de freins à leur accès à l’éducation, à l’emploi et aux services essentiels.

C’est dans ce contexte que la fondation STMicroelectronics, créée en 2001 pour promouvoir un développement plus intelligent, durable et inclusif grâce aux technologies numériques, poursuit son engagement en faveur de l’inclusion des personnes déficientes visuelles.

La mairie de Biscuiterie a accueilli, ce lundi, le lancement du niveau avancé de la formation en informatique destinée aux personnes non-voyantes et malvoyantes. Mise en œuvre par la fondation STMicroelectronics, en partenariat avec l’Union internationale des télécommunications (UIT), à travers le programme ICB4VI, cette initiative vise à renforcer les compétences numériques des bénéficiaires afin de favoriser leur autonomie et leur insertion professionnelle.

Depuis son lancement, le programme a permis de former 700 personnes non-voyantes et malvoyantes, ainsi que 20 formateurs, créant ainsi un réseau de compétences capable d’assurer la pérennité des formations.

Après un premier niveau consacré aux fondamentaux de l’informatique, cette nouvelle phase permettra aux formateurs d’approfondir leurs connaissances en Word avancé, Excel avancé, traitement de textes professionnels et utilisation de l’intelligence artificielle. L’objectif est de leur fournir des outils modernes leur permettant d’accompagner efficacement les bénéficiaires dans leur parcours de formation et d’insertion professionnelle.

Présent à la cérémonie, l’adjoint au maire de Biscuiterie, Ndiaga Dieng, s’est félicité de l’organisation de cette session dans sa commune. «Une activité qui nous tient à cœur. Nous sommes honorés d’être la collectivité qui accueille ce programme inclusif, qui constitue un véritable bien pour toutes les collectivités », a-t-il déclaré.

L’un des volets de la formation consacré à l’intelligence artificielle sera assuré par Cristian Bernareggi, professeur d’université en Italie, expert en accessibilité numérique et lui-même non-voyant. De retour au Sénégal quatre ans après une première mission, il a expliqué avoir consacré ses recherches à l’adaptation de l’IA aux besoins des personnes déficientes visuelles.

«J’ai orienté mes recherches vers la manière d’utiliser l’intelligence artificielle pour les personnes non-voyantes. Ce programme leur permettra de traiter des textes et de produire des graphiques professionnels. L’intelligence artificielle doit être considérée comme un outil qui aide l’être humain à travailler plus efficacement, et non à le remplacer», a-t-il souligné.

Pour les bénéficiaires, cette formation représente une nouvelle étape vers une plus grande autonomie numérique. «Aujourd’hui, nous sommes capables d’utiliser l’ordinateur comme les voyants. Si nous bénéficions d’un renforcement de capacités sur la maîtrise de l’intelligence artificielle, cela ne peut être que bénéfique », a témoigné El Hadji Sarr, participant non-voyant.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Lancement du niveau avancé d’une formation en informatique pour non-voyants et malvoyants à la mairie de Biscuiterie. - Le programme, mené par la fondation STMicroelectronics et l’UIT, a déjà formé 700 personnes et 20 formateurs. - La formation inclut l’intelligence artificielle, enseignée par un expert non-voyant, pour améliorer l’employabilité et l’autonomie numérique.
Auteur: Ousmane DICKO
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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