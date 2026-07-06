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Sport

Faute de vol spécial : « Tous les Lions ont déjà quitté la Tanière » (RTS)

Auteur: Aminata SARR

il y a 1 jour 41080 Lectures 101 Commentaires | English
Faute de vol spécial : « Tous les Lions ont déjà quitté la Tanière » (RTS)

Faute de vol spécial : « Tous les Lions ont déjà quitté la Tanière » (RTS)

La délégation officielle de l'équipe nationale du Sénégal ne regagnera Dakar que ce mardi 7 juillet, avec une arrivée prévue à 9 h 15, selon un communiqué publié dimanche par la Fédération sénégalaise de football (FSF). Mais sur le terrain, la réalité est tout autre.

D'après Ibrahima Mboup, envoyé spécial de la RTS à Seattle, tous les Lions ont déjà quitté les États-Unis. En direct du "Journal télévisé" de 23 h, ce dimanche, le journaliste a indiqué que « tous les joueurs ont déjà quitté la Tanière. Ils sont partis par leurs propres moyens, par vagues successives, au cours des trois derniers jours ».

Qualifiant cette attente de « situation lassante », il a rappelé que le Sénégal est éliminé de la Coupe du monde depuis le 1er juillet, soit cinq jours avant le retour officiel de la délégation. « Il ne reste plus que les officiels et les membres du staff technique », a-t-il précisé.

Concernant le voyage du retour, Ibrahima Mboup a expliqué que la délégation officielle effectuera un itinéraire reliant Seattle à Baltimore, avant de prendre un vol à destination de Dakar. Un trajet particulièrement long, comprenant plus de cinq heures de vol sur le premier segment — avec une éventuelle escale — puis environ huit heures entre Baltimore et la capitale sénégalaise.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Tous les joueurs sénégalais ont déjà quitté les États-Unis par leurs propres moyens depuis trois jours. - Seuls les officiels et le staff technique restent pour le vol spécial prévu mardi 7 juillet. - Le retour officiel inclut un trajet Seattle-Baltimore-Dakar avec plus de 13 heures de vol total.
Auteur: Aminata SARR
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (101)

Trier par :
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    zoukana ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    echec total dans cette coupe du monde....le pays a reculé de 20 ans Nous sommes vraiment maudits
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    Grave il y a 1 jour
    Quoi qu'on dise, nos joueurs ne méritaient pas une telle situation. C'est inédit et profondément regrettable. Pendant ce temps, le Cap-Vert a réussi à organiser le retour de ses joueurs en moins de 24 heures. Nos Lions méritent plus de respect, plus de considération et une meilleure organisation. Défendre les couleurs d'un pays ne devrait jamais se terminer dans de telles conditions.
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    jomo kenyatta il y a 1 jour
    @Grave  Un vrai porte Malheur!
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    Wallahi il y a 1 jour
    @jomo kenyatta  On pouvait même le lire sur le visage des joueurs quand ils recevaient de drapeau au palais
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    délol bagages yi il y a 1 jour
    et pendant ce temps le président putschiste achète des partis et des militants avec la caisse noire notre argent On doit exiger la démissoin du traitre qui est au pouvoir
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    DOFF REEK il y a 1 jour
    Il faut dissoudre la FSF , procéder un audit , rechercher les responsabilités avec des peiners de prison , ces gens ont déshonoré le Sénégal à la face du monde et les joueurs n'y sont pour rien
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    Neddo il y a 1 jour
    @DOFF REEK  C'est la fédération qui affrète un vol ou c'est l'Etat?
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    Ibra italien il y a 1 jour
    @demba  Les résultats des campagnes menées par Sonko, Pastef sont là. On peut même citer les campagnes sous Macky. Peu importe. Nous devons tous exiger des enquêtes pour celle là. Les journalistes vous avez un rôle à jouer pour que les responsables soient démasqués. C'est une question de Patriotisme. Cette tanière nous appartient et c'est à nous de la protéger.
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    Baye il y a 1 jour
    Oui. Des joueurs qui sont rentrés par leur propre moyen. Ils étaient 28. Quel scandale. Du jamais vu
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    hope il y a 1 jour
    vraiment triste...depuis 4 jours, je me couche la tête sur un oreiller qui a subi l'usure du temps. Pensées affectueuses à Krépin, Habib Diarra, Élimane Ndiaye, Iso, Édou grand seigneur, Sadio, Capitaine KK, Diawrigne, Jacobs, Pathé 6 etc...C'est le sport...Ça finira par arriver un jour inchallah...du 😍 à tous!
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    Metti il y a 1 jour
    @Grave  Mane li ma geuna metti moy joueur bouy lekk shavarma stade genre ça fait 2j il a rien mangé quoi????
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    Alboury il y a 1 jour
    Enfin , qu'est-ce -que vous voulez ? Avec Diomaye D. Faye on n'a rien vu encore. On verra pire qu'avec Macky Sall.
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    Watt il y a 1 jour
    @demba  Pouvaîs tu dire la meme chose il y a 7 mois ?
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    Fair-play il y a 20 heures
    @Metti  Quand tout le monde parle sur l'équipe comme ca !Je suis étonné ! Le sport cest comme ca !le congo a subit la même chose avec nous et on disait oui on est les plus fort!! Aujourd'hui ! En couoe du monde une petite erreur cest ́la faute de qui???? Oui la manière dont on a perdu est creve-coeur mais le Brésil a été battu chez lui à 7 but a zéro dans une mondiale quil a organisé ! On doit encourager ces petits et féinciter sadio et sa bande qui nous ont vraiment rendu satisfaction et corrigeons nos divergences !a commencer par le gouvernement ! Fair-play guys
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    Makhou il y a 1 jour
    Bravo aux autorites d'avoir reussi a degouer les futurs binationaux qui pourraient etre interesses par la selection. Quel manque de classe et de respect!!!
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    Cheikh APR il y a 1 jour
    La délégation est la fédération, essentiellement des éléments de l'APR!
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    Baye il y a 1 jour
    Effectivement les bi nationaux vont être dégoûtés à cause de l'incompétence de ceux qui gouvernent le football.
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    Tourem il y a 1 jour
    Tout cela fait parti des conséquences d’avoir porté pastef au pouvoir, on sent le manque d’expérience et d’expertise dans tout ce qu’ils font
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    yecdg il y a 1 jour
    Bilahi tu as raison. Djanguo tari amoule féneu , les 4000 cancres c’était un gros mensonge et une grosse manipulation
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    Pas Pasted il y a 1 jour
    @yecdg  c'est la faute du Président qui dissout le gouvernement à la veille de la coupe du monde par conséquent il perd le ministre des sport qui etait là depuis 2 ans.
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    Diomaye President il y a 1 jour
    Tout ça c’est la faute de la politique d’Ousmane Sonko. Quand tu est un Pm incompétent , que tu nommes des personnes incompétentes et tu payes une armada de diolas pour qu’ils défendent ta médiocre politique dans les réseaux sociaux remplis d’incultes tout en insultant toutes personnes qui critiques ta politique et tes mauvaises décision ou choix, voila ce que ça donne. La nouvelle ministre de la jeunesse ne pouvait rien faire tout était déjà en mis en place par l’équipe sortante avec Maimouna Dieye, car elle est arrivée une semaine avant le départ des lions
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    Quoi? il y a 1 jour
    @Ameth  La situation du pays n'est pas une preuve suffisante pour toi?
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    didier il y a 1 jour
    que vient faire Maimouna Dieye dans cette affaire?
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    s il y a 1 jour
    c'est vraiment une honte tout ça et au delà de la fédé l'état est aussi responsable. Ces joueurs tout dernierement nous ont procuré d'immense joie, pour la reconnaissance, le President pouvait affreter l'avion présidentiel pour aller prendre les encourager pour les futurs échéances et aprés régler les comptes de la fédération. Mais quand on a une autorité faible à la tete de l'etat qui prone l'impunité voilà le resultat les gens font ce qu'ils veulent. Je me rappelle en 2004 à la can en Tunisie on avait presque une déception similaire à celle là, wade avait envoyé l'avion presidentielle pour aller prendre les joueurs les reçoit au palais et les encourager voilà ce que fait un president responsable dans la joie comme dans la défaite.
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    Veritas il y a 1 jour
    Il est quand même temps que la fédération prenne son indépendance. Avec toutes les sommes encaissées consécutivement aux deux dernières can et même pour cette coupe du monde, la fédération à elle seule devrait pouvoir affréter son propre avion et mettre ses joueurs dans d'excellentes conditions sans l'aide de l'État.
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    diouf il y a 1 jour
    le commentaire de diomaye president est à l'image de son leader diomaye faye.Donc pour toi sonko et ses ministres qui avaient deja quitté le gouvernement sont responsables de la débacle des lions .Ace ryhme diomaye risque de ne pas terminer son mandat . C'st parce que sonko a quitté que ces membres de la federation ont mis le bordel sur la competition
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    Makhou il y a 1 jour
    Et il oublie qu'avec Kahdy Diene Gaye, le Senegal est alle gagner une coupe d'Afrique dans un environnement hostile!
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    yac il y a 1 jour
    @Makhou  Pfff. La coupe d’Afrique avait ses scandales aussi, daniou fégnoule rék
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    yace il y a 1 jour
    Si Diomaye pouvait laisser Sonko a lui tout seul voyager avec l’avion présidentiel alors que Sonko n’a jamais rien fait pour ce peuple, il aurait pu l’envoyer pour aller chercher nos lions qui ont transformé le foot sénégalais et nous ont rendu heureux a plusieurs reprises
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    Diomaye dans tout ca il y a 1 jour
    Être anti-Sonko n'est pas un programme. Et que fait Diomaye? Mais là c'est très grave!
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    yace il y a 1 jour
    Personne n’est anti sonko, c’est parce qu’on est plus intelligent et plus responsable que vous. On est pas des imbéciles pour gober tout les mensonges et manipulations de Sonko, des tonnes de mensonges dans le net , si vous dites que vous n’avez rien vu ou rien entendu, cela veut dire que vous êtes tous pareils, un ramassis d’idiot et de nafékheu. Nous honnêtement avec notre expérience et notre vécu , quand on écoute votre guru, on a l’impression d’avoir un gamin de primaire en face. On est différent de vous douniou ndanguou kouniouye fowé, sonko nioko eupeu diangueu, eupeu ko expérience. ousmane sonko daye fowé des gens comme vous
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    deug il y a 1 jour
    Diomaye est l'unique responsable de cette situation, pourquoi pourquoi changer le ministre des sports a une semaine du démarrage de la coupe du monde?
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    Sénégalais de la Diaspora il y a 1 jour
    Je me demande où se trouve tout cet argent déjà récolté pour la CAN et la Coupe du monde, des milliards partis en fumée. La FSF doit rendre des comptes et doit être auditée de fond en comble. Il me semble qu'il y a un sentiment de détournement de deniers public.
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    Replay il y a 1 jour
    C est pas normal. L état soit leur rembourser leur billet et autres dépenses qu ils ont fait de leur propre argent. Rien ne justifie ce manque de respect. Ça nous honore pas vraiment
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    verite il y a 1 jour
    c'est la federation qui a achete les billets individuels des joueurs. source sure
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    Ndamli il y a 1 jour
    Les lions abandonnés par Diomaye qui leur avait remis le drapeau du pays au palais de la république. Le déficit d'autorité encore et toujours. Faute de légitimité il passe pour PR sortant. Incapable de s'assurer d'un retour d'une équipe nationale en mission. Il passe son temps à recevoir des transhumants de l'apr à qui il fait miroiter les fonds de la caisse noire. Et par la même occasion créer un leurre pour empêcher de parler de la débâcle. Pathétique.
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    Mohamed LO il y a 1 jour
    Diomaye Faye, ses ministres et toute l'administration ont très vite montré, aprés le départ de PROS que c'est desormais ainsi dans le je-m'en-foutisme et le maa-tayisme que ça va se passer. TOUS DES IMBECILES!
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    @ Mouhamed lo il y a 1 jour
    Saway boulèn fi nèk nèk kou Lou nandité Sonko moy Diomay moy Sonko
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    Djibril. SECK il y a 1 jour
    Kikoy jëëm ak kiko mann bokuñu
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    Askanwi il y a 1 jour
    Diomaye et Sonko sont tous de pastef et ils sont tous responsables....vous vous foutez Juste de la gueule du peuple sénégalais
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    quel bordel il y a 1 jour
    ils doivent faire un peu plus de takhawalou, gaspiller plus d argent.
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    Fédé-amateur il y a 1 jour
    Les indices de la l’amateurisme de notre fédération, les preuves bientôt.
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    Oumi il y a 1 jour
    La nouvelle ministre etait partie avec une delegation de 50 personnes. C’etait quoi leur role la bas. Sont meme pas fichus trouvé un vol special pour les lions. Quelle farce
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    yace il y a 1 jour
    sorry c’est khady Diene Gaye l’ex ministre.
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    Aminata il y a 1 jour
    Un putch electoral et une trahison ne pouvait que finir de cette facon. Tout va s’effondrer
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    Moise ndiaye il y a 1 jour
    La honte nos braves lion ne méritent pas ça.
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    Amadou kl il y a 1 jour
    la pétition devrait être enclenché pour la dissolution irrévocable de la fédération, j'espère logiquement, qu'après tous les scandales rémunéré avant, pendant et après le mondial avec cette difficulté inédite a rapatrier les joueurs,je vois pas vraiment avec quelle indécence, pourrait être maintenu avec les mêmes monstres,ça suffit largement, honte a ces soi disant fédéraux
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    Défenseur il y a 1 jour
    Voilà ! Ils ont finalement suivi la voie de la vérité. Celle de Pa Guèye.
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    Ingratitude il y a 1 jour
    Ces joueurs qui ont affronté deux des meilleures équipes de la Coupe de monde et étaient à un doigt d'etre considérés comme des héros avec un match sensationnel contre la Belgique sont aujourd'hui traités comme des lépreux, pour ne pas dire des pestiférés (PASTEF) .Non, le Sénégalais est ingrat ! Après Macky , c'est le tour de l'équipe nationale de foot. Avec un tel comportement, personne ne sacrifiera pour ce pays
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    rng il y a 1 jour
    Vraiment cette federation nous sert a quoi
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    Wissal il y a 1 jour
    Non! Ça, c'est pas sérieux. Traiter de la sorte des joueurs qui nous ont procuré tant de joies!
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    BABACARSECK,EXPERTFISC il y a 1 jour
    Le 4-4-2 devait être le systeme tactique à adopter contre la france, norvége et la belgique pour que le Sénégal arrive en finale avec Pape Abdoulaye Seck ou Mamadou Sarr et Ndiakaté, Jacobs a la défense, au milieu Gana, Ibrahima Mbaye, Pape Guéye, Bara Ndiaye et en attaque Sadio, Ismaela Sarr. C'est dommage d'avoir un entraîneur trop influençable, ni lucide qui est mal entouré, le staff de la Fédé médiocre, incompétent, profitard, malhonnête. Même les supporters sénégalais pouvaient faire le classement. La sélection a manqué des joueurs comme Habib Diallo, Abdou Diallo, Boulaye Dia, Famara, Nampalyse Mendy
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    Vérité il y a 1 jour
    Comme disait Omar Sy, c'est la justice de Dieu
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    PEUPLE il y a 1 jour
    Dehors Fédéraux corrompus, Cadres usés et Sélectionneur sans envergure.
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    teral il y a 1 jour
    tous à l'aéroport, il faut accueillir la fédération et le staff, les lions niak djom, ont fuis, heureusement pour eux, quelle honte, vive le staff, félicitation, misions remplis, c'était bon,? ayooooooooooooooooooooooooooooooo ou est maya fall, kene catou co?

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