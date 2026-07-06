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«J’ai répliqué ‘Merde’» : le cuisinier des Lions raconte le scandale

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 jours 35163 Lectures 87 Commentaires | English
«J’ai répliqué ‘Merde’» : le cuisinier des Lions raconte le scandale

«J’ai répliqué : ‘Merde’» : le cuisinier des Lions raconte le scandale

Au deuxième jour de l’installation des Lions à New Jersey, leur camp de base pour le Mondial, «chef Diallo» rencontre la dame qui l’accuse de harcèlement sexuel. Pour L’Observateur, il revient sur l’incident, en révélant les conditions dans lesquelles cette dernière s'est retrouvée dans «sa» cuisine. Nous reproduisons l’essentiel de son témoignage.

«Elle [Maya Fall, mise à disposition par la FIFA pour aider les sélections sénégalaise et ivoirienne durant le Mondial, selon le cuisinier des Lions] m'a présenté une femme afin de me seconder en cuisine. J'ai donné mon accord, tout en précisant qu'il appartenait à la Fédération de négocier sa rémunération journalière. Je me suis ensuite rendu en cuisine pour préparer la collation des joueurs qui s'apprêtaient à partir pour le stade. Plus de vingt personnes s'y trouvaient, dont la femme, une Costaricaine d'environ 40 ans, que Maya venait de proposer comme assistante.

«Après avoir remis les barquettes de collation au médecin, je suis retourné en cuisine pour me changer, avant de regagner ma chambre afin d'y effectuer ma prière. Avant de partir, j'ai serré la main de la collaboratrice chinoise pour la remercier de son aide. Concernant la femme proposée par Maya, je lui ai donné une tape amicale dans le dos avant de me retirer pour prier. À mon retour, une heure plus tard, Maya est venue m'interpeller en ces termes : ‘La prestataire prétend que vous lui avez tapé dans le dos et qualifie cet acte de harcèlement sexuel.’ Ce à quoi j'ai répliqué avec véhémence en disant à Maya : ‘Merde’.

«[Au sujet de son accusatrice] Je ne l'ai vue qu'à peine trente minutes avant qu'elle ne quitte les lieux. Il s'agissait manifestement d'une action préméditée. […] Sa présence en cuisine n'a pas excédé trente minutes, le temps pour elle de mettre son plan à exécution. C'était une commande de Maya. [La fille] est originaire du Costa Rica, mais elle a la nationalité américaine. Personne ne la connaissait. Même le chef de cuisine m'a dit que c'était la première fois qu’il la voyait. Elle fait partie du lobby qui voulait faire éliminer le Sénégal.

«Pour moi, c'est Maya qui est derrière tout ça, car la fille n'a émis aucune accusation à mon encontre. Je ne l'ai plus revue parce qu'après, je suis retourné en cuisine pour préparer le dîner. Et avant que je ne finisse la préparation du dîner, Maya est venue me dire que je disposais d'un billet pour retourner au Sénégal.

«[Répondant à la question de savoir s’il aurait pu avoir une intention malveillante contre son accusatrice] Non, non. Vous savez, il fait très chaud en cuisine. Un bon chef cuisinier doit savoir manager son personnel, surtout quand on est à l'étranger et qu'on a recruté du personnel sur place. Après le travail, il faut saluer tout le monde et les féliciter, que la prestation soit bonne ou pas. Il faut savoir remobiliser ses troupes pour aller de l'avant. Il faut savoir les manager, les gérer pour qu'ils ne sabordent pas ton travail. J'ai salué ceux qui m'ont aidé pour les remercier et en me retournant, j'ai adressé une tape amicale au dos de la Costaricaine. Puis, je suis retourné dans ma chambre. Il y avait près de 15 personnes, à ce moment-là, en cuisine. Il y avait un Chinois, deux plongeurs, deux personnes qui préparaient les pâtes et quatre femmes qui m'aidaient dans la réalisation des salades.

«[Au sujet d’une promesse de mariage qu’il aurait faite à son accusatrice] Jamais au plus grand jamais.»

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le cuisinier des Lions, «chef Diallo», affirme avoir donné une tape amicale dans le dos à une Costaricaine proposée comme assistante par Maya Fall, mise à disposition par la FIFA. - Il déclare que Maya Fall l’a accusé de harcèlement sexuel après que la femme a qualifié la tape de «harcèlement sexuel», ce à quoi il a répondu «Merde». - Il nie toute promesse de mariage et estime que l’accusation est une action préméditée orchestrée par Maya Fall pour faire éliminer le Sénégal.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (87)

Trier par :
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    Ano ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Nandité, vous avez tout dit. Un voyage à l'étranger, surtout de nos jours, ca se prépare sur la plan culturel. Le Sénégalais aime toucher son prochain. En tant que femme j'ai rencontré des hommes le faire ( ce qui me gêne énormément) en signe de bienveillance, sans se rendre compte qu'ils posent un acté déplacé, pouvant engager leur responsabilité pénale. Apparemment ce cuisinier, qui minimise le geste de la tape amicale n'a pas compris grand chose à cela et a été mal préparé. C'est pourquoi il n y a rien de tel que la religion, qui interdit tout contact charnel. Si on s'en tenait à ses préceptes, certainement beaucoup de cas d'accusations de harcèlement auraient pu être évités. Mes excuses si mes paroles ont heurté. C'est un point de vue que je tenais à exprimer.
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    Leuk il y a 1 jour
    Tout ça pour dire que nous aimons faire tout dans l'improvisation, dans L'AMATEURISME, or le Diable est le détail.
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    Nandité il y a 2 jours
    La faute incombe à ton emplyeur la FSF: avsnt d'aller à l'extérieur il faut dinner à tes emplyés des cours d'adaptation culturelle, en amérique bcp de sénégalais croupissent en prison pour avoir cru être toujours au sénégal: des commentaires out des comportement jugés inappropriés, desc ttouchements amicales au sénégal mais offensifs aux usa, etc faut tjrs être prudent quand on sort du pays, nandité sonnoul!
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    Se il y a 1 jour
    Les usa cest un autre pays bilahi même si une fille passe tu fais pisss comme au senegal je vs le jure vous êtes foutu
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    Jean-le-fou il y a 1 jour
    Effectivement. Il faut faire un briefing concernant particulièrement les interdits de chaque société. Il n'est meme pas possible d'emprunter un ascenseur seul avec une dame. Il faut toujours attendre un ascenseur avec d'autres usagers ou bien descendre. Il n'est pas permis de compliments tels que "tu es bien sapée" ou bien "t'as un bon parfum". Quant à taper une dame au dos, c'est aller trop loin. Je ne suis pas sûr que ce cuisiner a toute cette longue expérience avec les lions. Dommage qu'il a tout gâché par cupidité.
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    tiokass = harcélement il y a 1 jour
    même les enseignants n'osent pas serrer la mains à leurs propres élèves pour éviter des poursuites si n tombe sur des parents racistes ou malveillantes . Mais sachant que le sénégalais aime taquiner (tiokass) et draguer avec persistance j'ai du mal `à croire à ce cuisinier qui vient d'arriver avec ses mauvaises habitudes sénégalaises Il a joué et il a perdu si jamais la dame porte plainte il risque l’extradition on parte des USA
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    TIOKASS Nest pas egal a harcelment il y a 1 jour
    @tiokass = harcélement  Peux tu nous dire alors comment on drague une fille aux USA si Tiokass est egal a Harcelement . Bon sen arrréter la ..... Vous exagérez un peu ....... Jattends vos reponses
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    Jean-le-fou il y a 1 jour
    @TIOKASS Nest pas egal a harcelment  Ça se voit que tu n'as jamais mis les pieds aux USA. Ici on te parle de milieu professionnel où on doit prendre ses distances. Vous n'avez même pas le droit de dire à une collègue "votre parfum sent bon". Pauvre ifiot.
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    @ Se il y a 1 jour
    @Se  Loy defeh Piisssss?? danga ko kham ba diko piss?? way mbass malenn waay... lolou senegal la yemm pas dans les pays comme celui la.. jigen sou rombeh waro amm si momm benn yonn
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    Senegale il y a 1 jour
    @TIOKASS Nest pas egal a harcelment  il faut un equilibre. C est vrai que les us culturels et autres sont tres differents. La seule chose qui peut te proteger de telles accusations, c est s'en tenir aux preceptes Islamiques. La taqrabu. N'approche pas... Si tu n'approches pas, tu ne vas pas toucher, par consequent, pas d'accusation. C est pas la premiere fois que cela arrive a des Senegalais. Nous avons de mauvaises habitudes qui ne valent qu'au Senegal. Il faut arreter ces senegalites locales. Surtout les filles mineures. Tu en touches parceque c est facile, tu as juste foutu toute ta vie en l'air. La taqrabu. Je crois tres bien aux dires de la Costaricaine. Elles peuvent etre belles et tatues.Et le Senegalais aime taquiner, dire des choses qui sont considerees comme harcelement sexuel aux Etats Unis. C est pas nouveau. Beaucoup de Senegalais sont tombes dans ce piege. Il faut arreter les legeretes et senegalites.
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    Alain il y a 2 jours
    Il faut que les gens arrêtent d'être tactile...de nos jours tout est interpretable
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    Patriote il y a 2 jours
    " tape amicale sur le dos ou les fessés " sur sa collaboratrice peut être considérer comme un harcèlement sexuel .c est ce que beaucoup de femmes subissent dans leur lieux de travail mais elles n osent pas réagir par perdre leur emploi. Heureusement que tu as quitté les usa à temps sinon tu allais passer devant la justice américaine.
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    Raison il y a 1 jour
    Pourquoi taper dans son dos, il fallait faire comme avec tout le monde, lui serrer la main comme avec tout le monde, mais pas toucher son dos. Cela ne se fait pas !!! Les codes sociaux et la culture varient d'un pays à un autre.
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    ANO il y a 1 jour
    Retournons à la religion pour éviter tout ça. Pas de contact physique entre hommes et femmes non mariées et non mahram. Mou fin!!! Bakhna daal! Pourquoi toucher une femme même tape amicale en milieu professionnel???
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    Veritas il y a 2 jours
    Chacun sa version des faits, nous ne saurons jamais vraiment ce qui s'est passé. Un seul conseil aux hommes en milieu professionnel, et même dans la vie personnelle, évitez à tout prix tout geste ou parole qui peut être sujette à interprétation, c'est la seule manière de se protéger. Même une blague en apparence innocente peut être interprétée. Serrer la main, point. Même sourire n'est pas nécessaire, ce n'est pas pour rien que dans la cuisine le vocabulaire militaire est très présent (brigade, chef, coupe de feu,...)
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    🤔 il y a 2 jours
    Pourquoi tappé le dos pour remercier ?
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    Dial il y a 1 jour
    chef diallo n'a pas tout dit
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    Chef diallo mi il y a 1 jour
    Il n'a pas tout dit ! Mais la vérité jallira bientôt !
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    Mme il y a 1 jour
    Wakhoul leep. Lou fa indi wakhou mariass???
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    Le guinen = le véridique il y a 1 jour
    Ce mr Diallo à foncièrement tord et mérite la prison , même au Sénégal où il a trouvé refuge pour des raisons aussi simples à savoir : comment taper dans le dos de quelqu'un que tu n'as connu à peine 30 minutes ? De surcroît, un jolie femme. C'est une agression sexuelle pure. En plus , s'il est musulman, son acte est facteur aggravant, car il est anormal qu'un musulman touche amicalement ou amourrusement une femme qui n'est so propre épouse. A mon sens , Mr Diallo raconte des salades aux journaliste pour trouver un échappatoire à la justice internationale dont celle du Sénégal. Ce monsieur ne nous dit pas tout! A suivre
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    RAHAN il y a 1 jour
    Faut pas toucher une dame dans ces pays là et on trouve cela normal. La Charia exige que les hommes ne touchent pas les femmes, on trouve ça anormal. Certaines cultures favorisent le mariage à l'âge de 16 ans ou moins, d'autres cultures fustigent cela mais promeuvent les rapports sexuels à un âge moins avancé. Que chacun respecte la culture de l'autre et ne met pas la sienne au dessus de celle de l'autre. C'est ce qui pose problème de nos jours.
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    Ce qu’il faut expliquer il y a 2 jours
    Le problème est qu’il faut surtout expliquer cette histoire de départ précipité. Et porter plainte si l’honneur a été entaché. C’est la seule façon de régler le problème.
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    USnightmare il y a 2 jours
    Dissoudre cette fédération sénégalaise de faussaires est une demande sociale! Une œuvre de salubrité publique! Diomaye, il faut jeter toutes ces ordures à la poubelle dès leur arrivée à l'AIBD! On veut que tu réagisses et vite.
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    Stop il y a 2 jours
    @USnightmare  Diomaye ne peut rien contre une Fédération. S'il les remercie ,on era sanctionné par la FIFA. C'est pas lui qui les a nommés.
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    Merci là-bas il y a 1 jour
    @Stop  Merci ! Les sénégalais sont trop dans l’émotionnel. Ni le président encore moins le ministre des sports ne peuvent rien contre la fédération. Sinon la FIFA risque de nous sanctionner pour ingérences des autorités dans la gestion de la fédération. Dans ce cas la sanction peut être très lourde!!! On peut être interdit de toute compétition FIFA pendant des années
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    LION il y a 1 jour
    @Merci là-bas  voilà quelqu'un d'intelligent.
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    Balthazar il y a 1 jour
    @Merci là-bas  Mais Trump peut faire annuler un carton rouge. Lui c'est pas Diomaye qui , le pauvre ne peut même pas rabrouer les déconneurs de sa fédé. Selon que vous serez riches ou pauvres , la loi ne sera pas la même.
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    Samba il y a 1 jour
    Cette histoire n'a ni tetre nu queue. Comment cette Maya Fall peut intimer l'ordre a chef un cuisinier de la selection seneglaise de partir. Comment un chef serieux ne choisit pas lui meme les personnes qui doivent traviller avec lui et confie cela a une personne exrerne. Visiblement ce chef veut charger Maya mais il ne dit pas TOUTE la verite. Je ne rends compte que dans cdtre delegation ont trop de gens qui n'ont pas de charactere au point d'accepter n'importe quoi : il y avait Pape Thiaw mintenant on decouvre le chef cuisinier.
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    iba il y a 1 jour
    y a des gestes tu le fais à une européenne ou américaine , elles qualifient ça d' agression sexuelle. faut même pas les toucher.
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    Anonyme il y a 1 jour
    J'ai meme pas eu besoin d'entendre sa version. J'avais tout de suite compris ce qui s'etait passe... lol ... Question de culture. Ici c'est pas le Senegal deh ... eey tapeu akh piiss a la senegalaise peuvent te faire perdre ton boulot et te mener direct en prison. Moi je retiens une chose: l'amateurisme de la FSF. Si je comprend bien , pendant les deplacements de l'equipe, quand il y a des problemes comme ca ( cuisinier malade ou absent ), la cuisine est fermee ? ... 😂😂 donc on se deplace avec un seul cuisinier ou bien ? Puree !!
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    Sam il y a 1 jour
    Je regrette pour notre cher cuisinier qui a commis par ignorance un acte reprehensible aux USA. Effectivement cette tape amicale peut et sucite une poursuite penale car elle est consideree comme harcelement sexuel. C'etait sage de sa part de vite retourner au Senegal avant que la police ne soit informee. Bonne chance et faites attention la prochaine fois quand vous etes a l'etranger.
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    Lion sacrifié il y a 1 jour
    Le chef cuisinier de l’équipe de France est parti avec son équipe aux usa a l’avance pour faire ses repérages de fournisseurs car c’était tres compliqué de faire venir les denrées alimentaire de la France. Et je trouve que y a pas plus important que la bouffe pour nos joueurs. On a préféré amené des gens qui n’avaient rien a faire là-bas au lieu d’une bonne équipe de cuisiniers professionnels. Et puis ya de bons marchés qui fournissent les restos aux usa surtout a New York. Je doute du professionnalisme de ce chef Diallo.
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    merki il y a 1 jour
    "...avant de regagner ma chambre afin d'y effectuer ma prière....avant de me retirer pour prier. " ce menteur insiste sur la prière pour se faire passer pour un saint
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    RS il y a 1 jour
    Soyons réalistes et appelons « un chat un chat ». Even a dog knows the difference between being kicked and being stumbled upon”! Pourquoi s’enfuir si tout ce que vous avez fait c’est juste tapoter quelqu’un au dos? Tous nos problèmes de coupe du monde vont à la Fédération et a l’entraîneur. Ils ont tous une part de responsabilité dans ce fiasco. A deux mois de la CAN, on parle déjà d’un nouvel entraîneur sans même régler le sort de cette fédération qui doit etre congédiée avant quoi que ce soit. Quant au recrutement d’un nouvel entraîneur, il ne faut pas se précipiter pour nous balancer un autre Sénégalais. Il faut faire un « due diligence » comme disent les anglo-saxons. C’est à dire qu’il nous faut considérer 2 ou 3 entraîneurs locaux et au moins 2 ou 3 entraîneurs étrangers, et les hiérarchiser en fonction de leur background and track record, et éliminer les derniers avant d’approfondir l’interview sur les trois premiers. Ca au moins assure une démarche objective! N’oublions pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets.
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    grandir il y a 1 jour
    allez on connait la chanson... comme un enfant de 10 ans... c'est pas de ma faute Monsieur, c'est de sa faute à elle.... quand allez-vous grandir un jour ?
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    Muslim il y a 1 jour
    Il parle de prière... Il est interdit, dans l'islam de saluer une femme qui peut te procurer du plaisir autre que la tienne. Lui se permet de donner des tapes amicales. Après il vient parler de complot. Il me fait penser au politicien qui avait des problèmes lombaires et ses séances de massage à Imodsen ou S. Beauty. Et toujours on aime se victimiser. Pauvre senegal
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    Sénégalais il y a 1 jour
    La faute est à attribuer à cette fédération qui est tout sauf professionnel. Au lieu de faire voyager des parents, des amis qui n'ont rien à foutre là-bas, occupez-vous de la restauration qui est une chose très sensible pour des compétiteurs. Tout le personnel de la bouffe devrait venir du, des gens qui se connaissent pour une meilleure sécurité.
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    diomay il y a 1 jour
    Ce Monsieur n'a pas tout dit si ce maya voulait vraiment te faire du mal comme tu le pretends elle aurait pas donné le billet pour t'exfiltrer, va demander à dominique stauss kan et après on técoutera d'avantage. Ta joué ta perdu, et rends toi heureux car maya ta beaucoup aidé.
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    rato il y a 1 jour
    "toutes les femmes nous aiment " ben non😂
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    Défenseur il y a 2 jours
    Thièye ! Qui croire ? Juste un peu l'accusé.
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    scandale il y a 2 jours
    diomayye aurait du envoyé son cuisinier personnel, à l'équipe comme serere il nest pas difficile, Thierre ak mbourou rek
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    Peulh bi il y a 1 jour
    Je donne entière crédit à la version de Chef Diallo qui n'a aucune raison de faire du "sexual harrassement" . Personne ne peut m'empêcher non plus de croire à une préméditation.
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    Adama il y a 1 jour
    Ils ont sûrement regardé les. Images des caméras de- cuisines avant de le chasser.
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    Adama il y a 1 jour
    Ils ont sûrement regardé les. Images des caméras de- cuisines avant de le chasser.
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    Bad il y a 1 jour
    Ce que les hommes se permettent au Sénégal ne passent pas en occident les compliments, les tacts envers les femmes...
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    Boy Town il y a 1 jour
    Si DIOMAYE n'avait pas tout chamboulé pour des calculs politiques on en serait pas là !
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    Doffe il y a 1 jour
    Le monde avait peur du Senegal et du maroc pour ce Mundial. La fifa une equippe Senegalaise championne du monde n est pas rentable pour la fifa. Apres la finale de can le Senegal avait montre du caractere qui faisait peur au monde enter. Alors commencing la destabilization de l equipe par tous les Moyens pour diminuer l ardeur de l equipe. Nose diligently n ont rien compris. Le manque de professionalism a tous les niveaux a facilite la tache. Un match de football ne commence pas au premier sifflet de l arbitrary. Chef Diallo ( Hand to self at all time ) c est la regle generale Aux USA. Il faut un diagnostic Droid de tout ce qui s est passe pour apprendre la lecon de cette coupe du monde. Felicitation a l equipe et bonne continuation.
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    Hors sujet il y a 1 jour
    Hors sujet
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    Toto il y a 1 jour
    Pour que le Sénégal soit champion du monde, il faudrait commencer par remporter un match en phase éliminatoire (ce qui n'est arrivé qu'une seule fois dans son histoire)
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    @Doff il y a 1 jour
    iL faut que que les sénégalais en Particulier et les africains en général fassent beaucoup attention quand ils se déplacent en occident ou bien dans d' autres Pays. Ce qui est accepté ou normal chez nous ne l' est pas toujours chez les autres. La Coupe du Monde et/ou certaines manifestations mondiales génèrent beaucoup d' argent. Donc pour certaines personnes Tous les moyens sont bons pour se faire de l' argent. Des psssssss à une femme, des tapes aux fesses, des regards droits aux yeux, des compliments mal placés .....peuvent être interprétés autrement. La grave erreur que j' ai une fois commise était de Rentner sans lire dans les WC réservés aux dames. C' était la 1ere fois que j' allais dans ce Restaurant....
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    culture il y a 1 jour
    c'est un probleme CULTUREL car tu ne peux te permettre de tapper sur le dos de surcrois , une Femme ( Mariee ou pas) ...???? cela peut etre compris comme un manque de RESPECT ou un HARCELEMENT.
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    Waaw goor il y a 1 jour
    C’est justement de ça dont on parle . Il ne fallait pas fuir il n’y a pas de prison pour ça .
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    AbdouMetissacana il y a 1 jour
    Le dos ne fait pas partie des zones ciblees pour qualifier une agression sexuelle.
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    Laam Tooro il y a 1 jour
    cet problème est lié de nos différences culturelles, c'est nous au Sénégal tappé aux dos et au épaules cet l'amicale mais les occidentaux c'est le façons de gagner l'argent par la justice nous les immigrés ont les connais mais lui qui vient de pays il connais pas.
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    Sage il y a 1 jour
    Vous devez être préparé a savoir dans chaque pays ce qu'il aime ou déteste. Y a des pays qui considère une tape amicale comme un viol ou harcèlement. C'est le cas en France au usa où beaucoup de stars tombent. Demandez à maître el hadji Diouf😂
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    Niagara il y a 1 jour
    Va dire ça à un apprenti car rapide qui remplit sa guimbarde. Ils enlacent carrément les femmes au vu de tout le monde pour les faire monter dedans.
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    Kalzo il y a 1 jour
    Pourquoi.taper.le.dos.d'une.femme-qui.ne.connait.meme.pas.vous.cherchez.ttoujours.des.problemes
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    danger_manque_religion il y a 1 jour
    respectez le senseignements de votre religion vous auriez du vous limiter à ce que dit la religion
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    menteur escroc il y a 1 jour
    Généralement quelqu'un qui commence à expliquer ou se défendre en insistant sur la prière qu'il pensait faire ment
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    kana bi il y a 1 jour
    Attention le cuistot n'est pas encore tiré d'affaire, l'histoire peut vite s'envenimer si la femme porte plainte pour harcèlement sexuel. Le gars sera extradé aux usa, jugé et condamné. Mais le bon côté pour lui , c'est que avec sa longue expérience de cuisinier, il a des chances d'être aide-cuisinier en prison. Ainsi, les quelques années qu'il passera dans les prisons américaines lui paraîtront moins longues et moins pénibles.
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    Yeet il y a 1 jour
    Pour moi, c’est la fédération qui est fautive. En préparation pour les prochaines échéances, il faudrait certainement recruter une personne qui connaît les réalités du pays qui reçoit. Ici aux USA vous ne pouvez pas toucher une personne que tu ne connais pas. Oui, c’est un harcèlement ici. Sorry
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    leBaolbaol TIGUI il y a 1 jour
    soyons bien clairs....cet act c'est une vraie agression.....cet esprit de familiaritè et de camaraderie c'est finalement de l'indispline....une personne que tu viens de connaitre , pourquoi la tapper sur le dos ?...il faut dire que ce Diallo n'etait pas lucide
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    leBaolbaol TIGUI il y a 1 jour
    et puis ta prière n'explique rien il faut etre honnete, la prière n'empeche personne de poser des actes deplacès...ca ne prouve rien..

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