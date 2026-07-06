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Auteur: Senewebnews-RP

«J’ai répliqué : ‘Merde’» : le cuisinier des Lions raconte le scandale

Au deuxième jour de l’installation des Lions à New Jersey, leur camp de base pour le Mondial, «chef Diallo» rencontre la dame qui l’accuse de harcèlement sexuel. Pour L’Observateur, il revient sur l’incident, en révélant les conditions dans lesquelles cette dernière s'est retrouvée dans «sa» cuisine. Nous reproduisons l’essentiel de son témoignage.

«Elle [Maya Fall, mise à disposition par la FIFA pour aider les sélections sénégalaise et ivoirienne durant le Mondial, selon le cuisinier des Lions] m'a présenté une femme afin de me seconder en cuisine. J'ai donné mon accord, tout en précisant qu'il appartenait à la Fédération de négocier sa rémunération journalière. Je me suis ensuite rendu en cuisine pour préparer la collation des joueurs qui s'apprêtaient à partir pour le stade. Plus de vingt personnes s'y trouvaient, dont la femme, une Costaricaine d'environ 40 ans, que Maya venait de proposer comme assistante.

«Après avoir remis les barquettes de collation au médecin, je suis retourné en cuisine pour me changer, avant de regagner ma chambre afin d'y effectuer ma prière. Avant de partir, j'ai serré la main de la collaboratrice chinoise pour la remercier de son aide. Concernant la femme proposée par Maya, je lui ai donné une tape amicale dans le dos avant de me retirer pour prier. À mon retour, une heure plus tard, Maya est venue m'interpeller en ces termes : ‘La prestataire prétend que vous lui avez tapé dans le dos et qualifie cet acte de harcèlement sexuel.’ Ce à quoi j'ai répliqué avec véhémence en disant à Maya : ‘Merde’.

«[Au sujet de son accusatrice] Je ne l'ai vue qu'à peine trente minutes avant qu'elle ne quitte les lieux. Il s'agissait manifestement d'une action préméditée. […] Sa présence en cuisine n'a pas excédé trente minutes, le temps pour elle de mettre son plan à exécution. C'était une commande de Maya. [La fille] est originaire du Costa Rica, mais elle a la nationalité américaine. Personne ne la connaissait. Même le chef de cuisine m'a dit que c'était la première fois qu’il la voyait. Elle fait partie du lobby qui voulait faire éliminer le Sénégal.

«Pour moi, c'est Maya qui est derrière tout ça, car la fille n'a émis aucune accusation à mon encontre. Je ne l'ai plus revue parce qu'après, je suis retourné en cuisine pour préparer le dîner. Et avant que je ne finisse la préparation du dîner, Maya est venue me dire que je disposais d'un billet pour retourner au Sénégal.

«[Répondant à la question de savoir s’il aurait pu avoir une intention malveillante contre son accusatrice] Non, non. Vous savez, il fait très chaud en cuisine. Un bon chef cuisinier doit savoir manager son personnel, surtout quand on est à l'étranger et qu'on a recruté du personnel sur place. Après le travail, il faut saluer tout le monde et les féliciter, que la prestation soit bonne ou pas. Il faut savoir remobiliser ses troupes pour aller de l'avant. Il faut savoir les manager, les gérer pour qu'ils ne sabordent pas ton travail. J'ai salué ceux qui m'ont aidé pour les remercier et en me retournant, j'ai adressé une tape amicale au dos de la Costaricaine. Puis, je suis retourné dans ma chambre. Il y avait près de 15 personnes, à ce moment-là, en cuisine. Il y avait un Chinois, deux plongeurs, deux personnes qui préparaient les pâtes et quatre femmes qui m'aidaient dans la réalisation des salades.

«[Au sujet d’une promesse de mariage qu’il aurait faite à son accusatrice] Jamais au plus grand jamais.»

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le cuisinier des Lions, «chef Diallo», affirme avoir donné une tape amicale dans le dos à une Costaricaine proposée comme assistante par Maya Fall, mise à disposition par la FIFA. - Il déclare que Maya Fall l’a accusé de harcèlement sexuel après que la femme a qualifié la tape de «harcèlement sexuel», ce à quoi il a répondu «Merde». - Il nie toute promesse de mariage et estime que l’accusation est une action préméditée orchestrée par Maya Fall pour faire éliminer le Sénégal.