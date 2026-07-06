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Politique

Ejecté des groupes Whatsap : Khoureychi Thiam de Pastef crache ses vérités

Auteur: Youssouf SANE

il y a 1 jour 27014 Lectures 43 Commentaires | English
Ejecté des groupes Whatsap : Khoureychi Thiam de Pastef crache ses vérités

Ejecté des groupes Whatsap : Khoureychi Thiam de Pastef crache ses vérités

A Pastef, l’éjection de responsables des plateformes numériques de discussion fait débat. Ce lundi, c’est Khoureychi Thiam qui dénonce son retrait sans explication des groupes du Mouvement national des cadres patriotes (Moncap). «J’ai récemment constaté que j’avais été retiré de plusieurs groupes WhatsApp du Moncap par Mme Khady Diène Gaye, sans le moindre appel, sans la moindre explication et sans même un simple message de courtoisie», assène-t-il dans une tribune parcourue par Seneweb.

Le Directeur général du Fonds d'Appui à l'Investissement des Sénégalais de l'Extérieur (Faise) s’est tout de même questionné sur les raisons d’un tel traitement : «Est-ce le fait d’avoir répondu à l’invitation d’une sœur de parti, membre du Directoire du Moncap, Mme Fifi Diakhaté ? Si c’était à refaire, je répondrais de nouveau présent, au premier rang, comme je l’ai toujours fait. Car notre engagement est au service d’une nation, et non d’un groupe de personnes. Si ma mémoire est bonne, notre combat a toujours été de servir le peuple avant toute autre considération», précise-t-il.

Khoureychi Thiam, avait pris part, ce week-end, à la cérémonie de remise des titres de formation et de présentation des projets communautaires, initiée par Fatou Kiné Diakhaté, ministre Directrice de cabinet adjointe du Président de la République. Avant cet épisode, sa candidature déclarée pour le poste de maire de la ville de Dakar a fait couler beaucoup de salive au sein de Pastef.

M. Thiam dit avoir consenti de nombreux sacrifices, participé aux activités du parti, respecté ses orientations sans jamais manquer à ses responsabilités au sein de Pastef et du Moncap. « Être écarté de cette manière est une profonde déception et un acte qui me paraît contraire à l’esprit de notre engagement. Il ne s’agit pas simplement de groupes WhatsApp ; il s’agit du respect dû à chaque militant qui donne de lui-même avec sincérité pour une cause commune», dénonce-t-il.

Pour lui, un grand parti se construit par l’écoute, le dialogue, la transparence et le respect mutuel, mais «jamais par une dictature, l’exclusion ou des décisions unilatérales», dit-il.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Khoureychi Thiam dénonce son retrait des groupes WhatsApp du Moncap par Mme Khady Diène Gaye, sans explication ni message de courtoisie. - Il relie cette exclusion à sa participation à une cérémonie de Fatou Kiné Diakhaté et à sa candidature déclarée pour le poste de maire de Dakar. - Il qualifie cet acte de contraire à l'esprit de l'engagement du parti, prônant l'écoute et le respect mutuel contre l'exclusion unilatérale.
Auteur: Youssouf SANE
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (43)

Trier par :
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    Aliou Mbaye Anti-Pastef2026 ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Allez revisiter l'histoire. A chaque fois qu'un mouvement social ou politique remlace osn engagmenet initial ou son "projet' par les desirs de son chef, il finit tojours par se perdre. En se donnant a un cukte de la personnalite, Pastef a tout perdu.
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    TB il y a 1 jour
    N'est ce pas lui le basquetteur qui financait les jeunes pour tuer d'autres jeunes senegalais.
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    Bb il y a 1 jour
    En tout cas depuis 2021 le mot projet est sur tous les dès pastefiens, mais rien n’a aboutit et rien n’aboutira. Le pasteef et Sonko c’est l’arnaque du siècle . Ce mec a réussi à enrôler toute une jeunesse dans le populisme et la démagogie.
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    Focus il y a 1 jour
    Comme on dit, les chiens aboient et la caravane passe ; les polémiques ne doivent pas nous détourner de l'essentiel
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    Réplique il y a 1 jour
    Donc, quand Alpha Thiam insultait les membres de PASTEF, tu étais aux premières loges. Aujourd'hui, tu te réclames de PASTEF, on insulte ton propre parti… et toi, tu applaudis ? À ce stade, il faut nous expliquer
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    Un citoyen lecteur il y a 1 jour
    Il faut assumer et prendre ses responsabilités tout homme politique responsable doit savoir choisir selon ses convictions mais il ne peut s’asseoir sur 2 chaises au même moment, un pied dans une ancienne maison et un autre dans la nouvelle / il faut juste choisir et assumer son camp- moi je dirai ok on m’a exclu donc je ne suis plus avec vous merci au revoir pourquoi me fâcher
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    NDIAYE 783 il y a 1 jour
    Violence entre eux, violence contre l'opposition, violence contre la jeunesse avec un chômage en explosion ! Ce régime est à jeter !

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