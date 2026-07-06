Politique

Auteur: Youssouf SANE

il y a 1 jour

Ejecté des groupes Whatsap : Khoureychi Thiam de Pastef crache ses vérités

A Pastef, l’éjection de responsables des plateformes numériques de discussion fait débat. Ce lundi, c’est Khoureychi Thiam qui dénonce son retrait sans explication des groupes du Mouvement national des cadres patriotes (Moncap). «J’ai récemment constaté que j’avais été retiré de plusieurs groupes WhatsApp du Moncap par Mme Khady Diène Gaye, sans le moindre appel, sans la moindre explication et sans même un simple message de courtoisie», assène-t-il dans une tribune parcourue par Seneweb.

Le Directeur général du Fonds d'Appui à l'Investissement des Sénégalais de l'Extérieur (Faise) s’est tout de même questionné sur les raisons d’un tel traitement : «Est-ce le fait d’avoir répondu à l’invitation d’une sœur de parti, membre du Directoire du Moncap, Mme Fifi Diakhaté ? Si c’était à refaire, je répondrais de nouveau présent, au premier rang, comme je l’ai toujours fait. Car notre engagement est au service d’une nation, et non d’un groupe de personnes. Si ma mémoire est bonne, notre combat a toujours été de servir le peuple avant toute autre considération», précise-t-il.

Khoureychi Thiam, avait pris part, ce week-end, à la cérémonie de remise des titres de formation et de présentation des projets communautaires, initiée par Fatou Kiné Diakhaté, ministre Directrice de cabinet adjointe du Président de la République. Avant cet épisode, sa candidature déclarée pour le poste de maire de la ville de Dakar a fait couler beaucoup de salive au sein de Pastef.

M. Thiam dit avoir consenti de nombreux sacrifices, participé aux activités du parti, respecté ses orientations sans jamais manquer à ses responsabilités au sein de Pastef et du Moncap. « Être écarté de cette manière est une profonde déception et un acte qui me paraît contraire à l’esprit de notre engagement. Il ne s’agit pas simplement de groupes WhatsApp ; il s’agit du respect dû à chaque militant qui donne de lui-même avec sincérité pour une cause commune», dénonce-t-il.

Pour lui, un grand parti se construit par l’écoute, le dialogue, la transparence et le respect mutuel, mais «jamais par une dictature, l’exclusion ou des décisions unilatérales», dit-il.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Khoureychi Thiam dénonce son retrait des groupes WhatsApp du Moncap par Mme Khady Diène Gaye, sans explication ni message de courtoisie. - Il relie cette exclusion à sa participation à une cérémonie de Fatou Kiné Diakhaté et à sa candidature déclarée pour le poste de maire de Dakar. - Il qualifie cet acte de contraire à l'esprit de l'engagement du parti, prônant l'écoute et le respect mutuel contre l'exclusion unilatérale.