« Modèle A », la voiture volante autorisée à voler aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, Alef Aeronautics, le fabricant de la voiture volante, a reçu récemment une certification de navigabilité spéciale de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA). Il peut donc effectuer des vols limités au cadre expérimental. « C’est une étape importante pour notre voiture, et nous sommes ravis de recevoir cette certification de la FAA…Cela nous permet de nous rapprocher de notre objectif de proposer aux gens un moyen de transport plus rapide et respectueux de l’environnement, permettant aux individus et aux entreprises d’économiser des heures chaque semaine » a réagi le CEO d’Alef Aeronautics, Jim Dukhovny.











En mesure de décoller et d’atterrir verticalement





Surnommé « Modèle A », ce premier véhicule volant 100% électrique peut être conduit sur la voie publique et garé comme une voiture normale. C’est du moins ce qu’indique le concepteur. La voiture volante est en mesure de décoller et d’atterrir verticalement.





Une piste d’atterrissage, comme à l'aéroport, ne serait visiblement pas nécessaire. « Modèle A » est capable de transporter un ou deux passagers.





300.000 dollars l’unité





Il peut parcourir 320 kilomètres sur la route et 180 kilomètres en vol. Aucun enregistrement de vol n’a cependant été rendu public pour l’instant. La société prévoit la commercialisation du véhicule pour 2025. Il sera vendu à 300 000 dollars.