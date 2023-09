«Mon rêve d’aller dans l’espace » : De jeunes africains primés en Chine

Le concours est organisé, au mois de mars dernier, en «orbite» à une distance de 400 kilomètres de la terre. Une première. Et, plus de 2000 candidatures ont été soumises. Des jeunes africains ont révélé leurs talents à travers leur «rêve d’aller dans l’espace ». Finalement, c’est le Congo, le Mali, l’Ethiopie … qui ont été primés lors de la cérémonie de remise de peinture organisée par le secrétariat du comité de suivi chinois du FOCAC et l’Agence chinoise des vols spatiaux habités, hier mercredi 13 septembre, à Diaoyutai Maison d’hôtes de l’État à Beijing.





«L’amitié sino-africaine est sincère. Nous avons le même rêve pour la prospérité de nos pays respectifs. Nous sommes dévoués et soucieux de la bonne gouvernance. La Chine a travaillé avec tous les pays africains sur le chemin de la modernisation. Nous reconnaissons que la jeunesse est l’avenir et l’espoir et c’est aussi la force de la coopération sino-africaine », a déclaré l’Ambassadeur Wu Peng représentant le Secrétariat général du comité de suivi du FOCAC à cet évènement. Il ajoute : «Donc, nous allons travailler dans beaucoup de domaines comme l’innovation technologique pour relever les défis, explorer le monde et innover. Nous aspirons à la paix, à l’harmonie, à l’unité et à la solidarité pour construire un monde meilleur et pacifique ».









Prononçant un discours au nom du groupe africain en Chine, l’Ambassadeur du Sénégal en République Populaire de Chine a félicité «tous les lauréats qui ont été sélectionnés pour voir leurs œuvres monter au niveau de la station de Chen Dong ». Il indique que cela montre qu’avec la science la technologie, «nous pouvons renforcer les échanges entre les peuples chinois et africains». « Cependant, nous devons également faire des efforts pour renforcer la formation de nos jeunes talents surtout dans le domaine scientifique. La science n’a pas de secret mais pourvu que nous y mettions les moyens. Si nous nous mutualisons nos efforts entre pays africains, nous arriverons à des résultats assez probants. Nous allons continuer à mettre en œuvre d’autres programmes au niveau du FOCAC à travers l’étroite collaboration avec l’Ambassadeur Wu Peng », a soutenu Ibrahima Sory Sylla.