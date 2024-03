LE SENEGAL REMPORTE LA 2EME PLACE EN NETWORK A LA PHASE REGIONALE HUAWEI ICT COMPETITION ET SE QUALIFIE POUR LA FINALE INTERNATIONALE EN CHINE

Le concours Huawei ICT est destiné aux étudiants des académies Huawei ICT et à ceux des établissements d'enseignement supérieur qui souhaitent rejoindre l'académie ICT dans le monde entier. Grâce à ce concours, Huawei vise à fournir aux étudiants une plateforme pour rivaliser sainement et échanger des idées, améliorant ainsi leurs connaissances en matière de TIC et leurs compétences pratiques, ainsi que leur capacité à innover en utilisant de nouvelles technologies et plateformes.





Depuis la première édition en 2015, l'influence du concours Huawei ICT n'a cessé de croître. La 6e édition du concours Huawei est actuellement en cours et a attiré 150 000 étudiants de plus de 2 000 universités et établissements d'enseignement supérieur dans 85 pays et régions.





Organisée pour la première fois en présentielle, la phase régionale de la Huawei ICT Compétition 2023-2024 a regroupé 30 équipes issues de 9 pays (Ethiopie, Cameroon, Mali, Sénégal, Egypte, Tunisie, Maroc, Lybie et Algérie). Chaque équipe était composée de 03 étudiants et d’un instructeur accompagnant.





Réunis à Tabarka à partir du 4 Mars, 90 étudiants ont été en lice, entre le Network Track, le Cloud et le Computing, pour briguer une place en Finale internationale en Chine. Après une cérémonie d’ouverture organisée le 05 mars dans la matinée, les étudiants ont pendant plusieurs heures passé leur examen composé d’une partie théorique et d’une partie pratique.





L’équipe de Huawei en Tunisie, organisatrice de cet évènement, a offert aux participants un séjour extraordinaire en termes de découvertes touristiques et d’échanges culturelles, avec des journées remplies par des visites de sites archéologiques et touristiques dont Bulla Regia, Sidi Bou Said, la Madina de Tunis entre autres, et des soirées rythmées d’échanges entre cultures des différents pays participants.





Le séjour a également été un lieu d’interconnexion pour les instructeurs accompagnant des lauréats, grâce au Instructor Summit organisé, durant lequel ils ont pu discuter sur les différentes pratiques de chaque pays et les méthodes innovantes développées afin d’agrandir l’écosystème de talents en TIC, occasion pour chacun de se perfectionner et de s’ouvrir à de nouvelles perspectives.





Ce vendredi 8 mars 2024, s’est tenu à Gammarth, un quartier de la banlieue nord de Tunis, la cérémonie de remise des prix du concours régional, "Huawei ICT Competition 2023-2024 - Northern Africa Regional Final".





Cet événement a été marqué par la présence du ministre tunisien des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, d'un représentant de l'ambassade de Chine en Tunisie, du directeur général de l'ICT Organisation, Mohamed Ben Amor, et du directeur général de Huawei-Tunisie, Liang Feihu.





"Cet événement, bien organisé et géré par Huawei-Tunisie, prouve encore une fois le fort potentiel de ce partenaire stratégique et son dévouement dans le développement technologique de tout le continent africain, particulièrement en Tunisie", a déclaré le ministre tunisien des Technologies de la communication.





Les TIC (Technologies de l'information et de la communication) demeurent une partie intégrale dans le progrès de nos populations, notamment avec leur application dans plusieurs domaines vitaux dont la santé et l'éducation. Le rôle de la jeunesse est primordial et inévitable d'autant plus que le monde a de plus en plus besoin de la passion, de l'engagement, de l'énergie et de la persévérance de ces jeunes, a-t-il ajouté.





"De nos jours, les TIC constituent une véritable locomotive vers un avenir meilleur et prospère pour nos peuples", a-t-il souligné.





Selon Adnane Ben Halima, vice-président chargé des relations publiques chez Huawei-Afrique du Nord, "Ce concours demeure l'un de nos évènements phares (...) Huawei ICT Compétition s'étend et opère dans 28 pays de la région avec pour principal objectif d'introduire des nouvelles technologies dont l'intelligence artificielle, le 5G, le Cloud, etc".





Au total, 14 équipes étaient sur le podium, soit 42 étudiants qui "seront accompagnés de leurs enseignants lors de l'événement global Huawei ICT Competition, devant de venir cet été en Chine mettant aux prises l'élite mondiale en matière de nouvelles technologies", a fait savoir le responsable de Huawei-Tunisie.