Macky Sall : “Il est impératif de tirer un profit optimal du potentiel qu’offrent les sciences et les technologies”

Le Sénégal accueille la première édition de la Biennale de la Recherche, de l'Innovation et de l'Industrialisation en Afrique, ainsi que la troisième édition des « Prix Macky Sall pour la Recherche » du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES). Lors de la cérémonie d'ouverture à Diamniadio ce mardi 28 novembre, le président de la République a exprimé son accueil chaleureux à chaleureux à ses hôtes.





Cette rencontre significative s'est déroulée à Diamniadio. Le président est revenu sur l'importance historique de cet événement, considérant qu'il incarne "un changement collectif de paradigme" et témoigne de "l'engagement solidaire et résolu de notre continent, de ses universitaires et chercheurs, pour un avenir meilleur pour tous."





Les objectifs clairement définis de la biennale sont de "catalyser l'innovation, stimuler la recherche et accélérer l'industrialisation pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens", a déclaré le président. Il a souligné l'importance de s'appuyer sur la science, la technologie et l'innovation pour accroître la production agricole et industrielle en Afrique, garantir la souveraineté alimentaire, lutter contre les maladies et assurer l'accès universel à l'électricité et à l'eau potable.





Le président a insisté sur la nécessité d’utiliser à bon escient le potentiel immense de l'Afrique, soulignant ses réserves de terres arables, d'or, de chrome, de platine, de phosphates, de cobalt, de bauxite, ainsi que ses importantes ressources hydrauliques, gazières et pétrolières. "Il est impératif de tirer un profit optimal du potentiel inestimable qu’offrent les sciences et les technologies", a-t-il ajouté.





Dans cette perspective, Macky Sall a indiqué l'urgence d'améliorer les infrastructures universitaires, énergétiques, logistiques et numériques pour soutenir la productivité des industries. Il a également mentionné la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) comme un élément contributif à ces objectifs.





Le président de la République a rappelé l'importance de développer un capital humain de qualité et d'intégrer le dividende démographique comme un avantage comparatif pour stimuler le développement du continent. “Il nous faut développer un capital humain de qualité et intégrer le dividende démographique comme un avantage comparatif et compétitif pour stimuler le développement du continent", a-t-il déclaré.





Le discours du chef de l’Etat a également mis en avant des initiatives concrètes visant à atteindre ces objectifs, telles que la construction d'universités, d'ISEP, de centres de formation professionnelle, l'équipement de laboratoires, la Cité du Savoir, l'acquisition de technologies numériques avancées, et bien d'autres. Le président a mis en exergue le rôle primordial de la santé et de l'agriculture dans le développement du pays, avec un engagement particulier envers la recherche médicale et la souveraineté alimentaire.





La Biennale a également été l'occasion d'accueillir la République de Côte d'Ivoire en tant qu'invitée d'honneur, illustrant la solidarité africaine. Macky Sall a salué cette amitié “indéfectible”, relevant la convergence entre les deux pays au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO.