Mars : La Nasa réussit à rétablir le contact avec son petit hélicoptère Ingenuity

C’est une « bonne nouvelle », s’est félicité sur X samedi le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa, en charge de Ingenuity. Le contact a en effet été rétabli avec le petit hélicoptère sur Mars, a annoncé l’agence spatiale américaine, après une panne inattendue qui avait fait craindre la fin de l’appareil.



L’hélicoptère, qui ressemble à un gros drone, était devenu en 2021 le premier engin motorisé à effectuer un vol sur une autre planète. Il était arrivé sur Mars avec le rover Perseverance, qui sert de relais pour transmettre les données entre l’hélicoptère et la Terre et dont la mission est de chercher des traces de vie ancienne sur la planète.