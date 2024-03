Meta a résolu la panne mondiale de ses réseaux Facebook et Instagram

Le géant des réseaux sociaux Meta a subi une panne inhabituelle sur plusieurs de ses plateformes mardi, affectant à la fois Facebook, Instagram et Messenger, mais elle a pris fin peu après le début des signalements des d'utilisateurs.





"Plus tôt aujourd'hui, un problème technique a empêché des utilisateurs d'accéder à certains de nos services. Nous avons résolu ce problème aussi rapidement que possible pour tous ceux qui not été affectés, et nous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée, "a déclaré un porte-parole du groupe, Andy Stone, sur X (ex-Twitter), moins d'une heure après avoir reconnu la panne.





Downdetector, qui répertorie les problèmes techniques sur les plateformes numériques, a enregistré jusqu'à 580.000 signalements d'utilisateurs pour Facebook dans le monde et jusqu'à 92.000 pour Instagram vers 15H30 GMT.





"Nous avons connaissance d'un problème affectant la connexion à Facebook. Nos équipes d'ingénieurs cherchent activement à résoudre le problème le plus rapidement possible", a indiqué le groupe californien sur son site relevant d'éventuels problèmes de fonctionnement.





Près de 4 milliards de personnes utilisent au moins une des plateformes du groupe (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp) tous les mois.





Sur X, la panne de Meta a suscité beaucoup de sarcasmes, notamment de la part de l'entreprise rivale elle-même.





"Si vous lisez ce message, c'est parce que nos serveurs fonctionnent", a ainsi ironisé Elon Musk, le propriétaire de X, tandis que le compte de la plateforme a publié : "Nous savons pourquoi vous êtes tous là en ce moment".





"Oh mon Dieu, Facebook est en panne, où vais-je pouvoir trouver ma ration d'images générées par l'intelligence artificielle avec des millions de +likes+ et de commentaires des +boomers+ (plus de 57 ans, ndlr) qui pensent que ce sont de vraies photos ?", a de son côté écrit Noah Giansiracusa, un professeur de mathématiques de la Bentley University.





Pannes passées

La panne est intervenue pendant le "Super Tuesday", cette date cruciale du calendrier des primaires américaines, où les électeurs de 15 Etats et un territoire choisissent leurs candidats démocrate et républicain pour la présidentielle. Cette année elle devrait confirmer l'inexorabilité d'un duel Trump-Biden en novembre.





Les plateformes sont régulièrement affectées par des pannes momentanées, mais celles de plus grande ampleur rappellent l'importance qu'elles ont pris dans la vie quotidienne.





WhatsApp, la très populaire messagerie rachetée par Facebook en 2014 pour plus de 19 milliards de dollars, avait par exemple subi une interruption conséquente en octobre 2022.





L'année précédente, aussi en octobre, les quatre services du groupe avaient traversé une panne sans précédent : Downdetector avait recensé plus de 5,6 millions de signalements venus du monde entier en une heure.





L'incident avait plongé la firme de Mark Zuckerberg dans une double crise, alors qu'elle faisait déjà face aux révélations d'une lanceuse d'alerte, Frances Haugen, une ancienne ingénieure qui accusait le groupe de faire passer "les profits" avant la sûreté des utilisateurs.





Cette formule, largement reprise, hante depuis l'entreprise rebaptisée Meta.