Ondes électromagnétiques : peut-on continuer à utiliser son iPhone 12 ?

Apple n’a plus le droit de commercialiser en France ce modèle de smartphone après que des analyses ont montré qu’il dépassait le seuil réglementaire européen d’émissions.







On serait tenté de le mettre en quarantaine dans un tiroir, même s'il y a parfois toute notre vie dedans. L'iPhone 12 suscite les inquiétudes depuis que l'on sait qu'il dépasse le seuil d'émissions d'ondes électromagnétiques réglementaire européen. L'information a été révélée, mardi 12 septembre, par le ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot, dans une interview au Parisien.





Apple est contraint de le retirer du marché français à compter du 12 septembre et le ministre s'est dit « prêt à ordonner le rappel » des téléphones déjà vendus. En attendant, Jean-Noël Barrot est formel : les détenteurs d'un iPhone 12 « peuvent continuer à s'en servir », a-t-il affirmé mercredi matin sur France Info.





Pourtant, les mesures effectuées par des laboratoires accrédités à la demande de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) ont révélé une valeur de débit d'absorption spécifique (DAS) « membre » dépassant la limite, soit 5,74 watts par kilogramme (W/kg). C'est ce qui a motivé la décision du ministre français.





« Mise à jour logicielle »





Cette valeur de DAS permet de quantifier l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques émises par le téléphone et absorbée par le corps humain. Deux mesures sont faites : une au contact du corps, le DAS « membre », et une à une distance de 5 millimètres du corps, le DAS « tronc ». Pour que le smartphone soit réglementaire, elles doivent respecter les valeurs limites de 4 W/kg pour le « membre » et de 2 W/kg pour le « tronc ». Pour l'iPhone 12, les valeurs de DAS « tronc » sont conformes.





Toutefois, rassure le ministre, le seuil réglementaire européen est « dix fois inférieur au seuil à partir duquel les études scientifiques estiment que l'exposition peut avoir des conséquences sur la santé ». Le dépassement observé avec l'iPhone 12 serait donc raisonnable. Pour autant, la firme à la pomme dispose d'un délai de deux semaines pour rendre ces smartphones conformes.







Le problème ne viendrait pas du téléphone mais « sans doute d'une mise à jour logicielle » effectuée après la mise sur le marché du smartphone, en 2020 en France, a expliqué Jean-Noël Barrot. Une nouvelle mise à jour pourrait donc suffire à ramener les niveaux d'émissions au niveau réglementaire.