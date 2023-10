Planète Mars : l’origine du plus puissant séisme enregistré par Insight crée la surprise

Ce séisme survenu sur Mars en mai 2022 avait surpris les scientifiques par sa puissance. Mais son origine réelle est encore plus intriguante, selon les dernières analyses publiées.



Il aura fallu une coopération internationale et plusieurs mois de recherches pour percer ce mystère survenu sur Mars. Le 4 mai 2022, la Nasa a détecté un séisme de magnitude 4,7. sur la planète, soit le séisme le plus puissant ayant jamais été enregistré sur place. L’agence américaine a nommé ce séisme « S1222a ».



Pourtant, les scientifiques ne comprennaient pas d’où il vient, car contrairement à la Terre, Mars ne connaît pas de tectonique des plaques. La question en suspens sur toutes les lèvres était la suivante : qu’est-ce qui a pu provoquer un tremblement d’une puissance telle que les vibrations ont été ressenties à travers la planète durant au moins six heures ?



Des premiers éléments de réponse ont été publiés le 17 octobre dans un article publié dans la revue scientifique Geophysical Research Letters.





La faute à une météorite ?



La première explication qui s’impose aux scientifiques pour expliquer ce séisme serait une collision avec une météorite. Ils ont donc commencé par chercher le cratère laissé par celle-ci. Mais pour réussir à analyser la planète de 144,4 millions de km2, il a fallu réunir une équipe de scientifiques venant de différentes agences spatiales.



Cette équipe comprenait des chercheurs l’agence spatiale européenne (ESA), l’agence spatiale chinoise (CNSA), l’organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO) et l’Agence spatiale des Émirats arabes unis (UAESA). C’est d’ailleurs l’un des rares exemples de collaboration internationale de toutes les missions en orbite autour de Mars.



Mais un problème survient lors des recherches, qui se sont fondées sur les données des sondes des diverses agences spatiales autour de Mars : les nuages de poussière, de même que le cratère censé être laissé par l’impact de la météorite, sont introuvables. Pourtant, d’après les calculs des scientifiques, il devrait faire au moins 300 mètres de diamètre.