POURQUOI FACEBOOK ET INSTAGRAM POURRAIENT BIENTÔT PROPOSER UN ABONNEMENT À 20 EUROS PAR MOIS

Les utilisateurs de Facebook ou d'Instagram pourront bientôt supprimer les publicités de leurs applications. Pour cela, le groupe veut proposer un abonnement à partir de 10 euros par mois.







Mark Zuckerberg s'apprête à proposer une nouveauté de taille aux utilisateurs européens de Facebook et Instagram. Dans les prochains mois, un abonnement mensuel leur sera suggéré pour supprimer les publicités des deux réseaux sociaux, révèle le Wall Street Journal.





Il faudra compter environ 10 euros par mois pour s'abonner au programme SNA, pour "subscription no ads" (abonnement sans pubs). Chaque compte supplémentaire sera facturé 6 euros, soit environ 16 euros pour éradiquer les annonces de Facebook et Instagram à la fois. Mais ces prix augmenteront - environ 30% en plus - s'ils sont effectués depuis un téléphone pour prendre en compte les taxes appliquées par les magasins d'applications d'Apple et Google. Soit environ 20 euros mensuels pour les deux applications.





Se conformer aux règles européennes





D'après les informations du Wall Street Journal, Facebook souhaite ainsi continuer à proposer de la publicité ciblée aux utilisateurs refusant de payer, en scrutant leurs données de navigation en ligne. Mais cette nouvelle offre est en réalité une adaptation à une nouvelle réglementation européenne, le DMA, qui entrera en vigueur le 6 mars 2024.





Selon le texte, Facebook sera contraint de proposer à tout utilisateur de refuser la diffusion de publicité ciblée, sans pour autant renoncer à utiliser ses services. Une demande de consentement, qui, si elle est refusée, aboutira ainsi à la diffusion de publicité non personnalisée sur la plateforme.





Pour les utilisateurs, trois choix seraient alors proposés: utiliser gratuitement Facebook et Instagram avec de la publicité ciblée (et donc un suivi de leur activité en ligne), utiliser gratuitement les deux plateformes avec de la publicité non personnalisée, ou payer pour éviter toute publicité.





Du côté de Facebook, la possibilité de refuser le pistage publicitaire pourrait coûter très cher. Depuis 2021, Apple oblige toutes les applications à afficher un message proposant d'éviter tout suivi des activités sur iPhone à des fins publicitaires. Des études internes à Facebook montraient alors que 80% des utilisateurs étaient susceptibles d'opter pour l'arrêt du pistage publicitaire.





L'instauration d'un abonnement a été décrite auprès des régulateurs européens durant le mois de septembre, précise le journal économique. Pour autant, rien n'assure que cette stratégie ne soit validée par les autorités d'Irlande ou de Bruxelles, qui pourraient par exemple avoir leur mot à dire sur les prix qui seront pratiqués par Facebook.