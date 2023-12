Programme Gaindesat 1 : le satellite sénégalais a coûté plus de…

Le Sénégal lance, le 1er mars prochain, son premier satellite. Dénommé Gaindesat 1 (pour Gestion automatisé d’informations et de données environnementales par satellite), l’engin est réalisé par treize ingénieurs et techniciens sénégalais. Il a coûté 1 million de dollars (près de 600 millions F CFA), d’après Pr Gayane Faye, coordonnateur du programme, qui s’est confié à Lepoint.fr, repris par Bés Bi.



Gaindesat 1 sera mis sur orbite à partir de la Floride, aux États-Unis. Il sera propulsé dans l’espace par Space X, l’entreprise de Elon Musk spécialisée dans l’astronautique et le vol spatial.



Pr Faye renseigne que le satellite servira à collecter des données environnementales et à l’imagerie spatiale. «Le satellite qui dispose également d’une caméra va aussi prendre des images du Sénégal pour tester un certain nombre d’applications en agriculture et en gestion forestière, entre autres», renseigne l’expert.



Le Sénégal prévoit de se doter d’un deuxième satellite, qui sera également réalisé par des équipes sénégalaises. Il «renforcera la collecte de données ainsi que l’imagerie», renseigne Pr Gayane Faye.