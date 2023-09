Quels sont ces 15 pays africains avec des satellites en orbite?

De l’Égypte à l’Afrique du Sud, l’industrie spatiale africaine connaît une croissance constante, même si elle ne suit pas le même rythme que ses homologues occidentaux. Business Insiter a dressé une liste des pays du continent qui ont lancé un satellite artificiel en orbite.





Fin 2022, le continent africain avait lancé avec succès au moins 52 satellites, selon le cabinet de conseil Space Hubs Africa.





Ces projets célestes visent à améliorer non seulement les télécommunications et les prévisions météorologiques, mais à jouer également un rôle essentiel dans la surveillance des modèles agricoles, le suivi du changement climatique et la promotion des opportunités d’éducation et de recherche.





Le continent a même un projet ambitieux visant à plus que tripler le nombre de satellites au cours des prochaines années, rappelle Business Insider.





L'agence cite le rapport "Africa Space Industry Annual Report", selon lequel 125 nouveaux satellites sont en cours de développement dans 23 pays africains d’ici 2025.







L’économie spatiale mondiale pèse environ 469 milliards de dollars. L’industrie spatiale africaine, évaluée à 19,49 milliards de dollars en 2021, devrait croître de 16,16% pour atteindre 22,64 milliards de dollars d’ici 2026.





Business Insider a présenté une liste des pays africains disposant de satellites dans l’espace. Voici son top 5:





1.Afrique du Sud 12

2.Égypte 10

3.Algérie 6

4.Nigeria 6

5.Maroc 3





La sixième place est occupée par l'Éthiopie avec deux engins en orbite.