Samsung Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 : Flexibilité et polyvalence sans compromis

Dakar le 26 Juillet 2023, Samsung Electronics Co., Ltd. a lancé sa cinquième génération de téléphones pliables les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 lors d’une cérémonie de lancement au Seanema du Sea plazza. Ces nouveaux téléphones offrent des expériences uniques à chaque utilisateur avec des designs élégants et compacts, d'innombrables options de personnalisation et des performances puissantes.





Le nouveau système de pliage Flex rend l'expérience pliable plus fluide tout en offrant un design esthétique et solide. Ces remarquables appareils pliables offrent des capacités extraordinaires en matière d'appareil photo, notamment la Flex Cam, qui permet de prendre des photos sous des angles créatifs. Avec des performances élevées et une batterie optimisée, alimentée par un processeur dernière génération, la série Samsung Galaxy Z transforme ce qui est possible avec un smartphone.





L'héritage de Samsung en matière d'innovation et son implication sur les appareils pliables ont permis de créer des appareils incroyablement polyvalents. Convaincu du potentiel du format pliable, associée à des capacités de R&D et de fabrication de classe mondiale, Samsung a constamment affiné et optimisé la gamme Galaxy Z. De la création de contenu sur le nouvel écran du Galaxy Z Flip5 au multitâche fluide sur le Galaxy Z Fold5, cette série d'appareils pliables répond et dépasse les besoins spécifiques des utilisateurs d'aujourd'hui.