Tecno Camon 20 : Design élégant et et technologie photo supérieure

La photographe de mode et cinéaste Aria ShahrokhshahI met la série TECNO CAMON 20 à l'épreuve, capturant l'essence du style en mouvement.





La photographie sur smartphone a eu une influence étonnante sur le monde de la mode, permettant des captures rapides de défilés, de lancements d'élite et d'événements VIP, facilement partagées avec des amis et des collègues ou téléchargées sur les réseaux sociaux. Des images comme celles-ci ont agi comme des accélérateurs de tendances de style et ont contribué à la carrière de nouvelles voix dans la mode et l'éditorial. Au fur et à mesure que la technologie des appareils photo des smartphones s'est améliorée, elle a permis à tous les photographes de représenter leurs observations et a permis aux téléspectateurs de partout d'accéder aux tons et aux textures de l'époque. Ainsi, les récits de la mode et de la photographie sont tissés ensemble et un nouveau smartphone, la série TECNO CAMON 20, avec son concept "Style in Motion", vise à écrire le prochain chapitre de la Fashion Week de Londres.





De la technologie anti-tremblement de pointe à un système avancé à sept objectifs, un capteur de lumière ultra-sensible et une suite de fonctionnalités uniques, la série TECNO CAMON 20 innove en matière de photographie sur smartphone et marque une étape importante pour la marque pionnière. Qu'il s'agisse de capturer des souvenirs à la volée ou des expressions captivantes d'émotions brutes, la série TECNO CAMON 20 rapproche les images de la vie réelle. Alors que les caméras traditionnelles ont peint les grands traits des défilés de la semaine de la mode, la série TECNO CAMON 20 a la capacité de documenter les détails jusqu'à l'émotion même sur les visages des modèles, avec le pouvoir de capturer non seulement la beauté extérieure, mais aussi l'intérieur des sujets monde.