TECNO lance la série CAMON 20 Mr Doodle Edition : tout savoir sur un smartphone dédié à l’imagerie professionnelle

Mr Doodle, également connu sous le nom de Sam Cox, artiste basé au Royaume-Uni, s'intéresse au graffiti depuis l'âge de 2 ans et a commencé son parcours artistique de doodle, en passant de ses meubles à sa chambre. Sa signature est de ne laisser aucun coin sans doodle, et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas rempli chaque espace vide avec ses marqueurs. Ses installations d'art doodle à grande échelle ont été vues plus de 36 millions de fois en ligne, faisant de lui une sensation sur internet. Pour lui, tout peut être une toile, et il rêve de couvrir la lune avec ses doodles. Aujourd'hui, avec des millions de followers sur Instagram et des collaborations avec des marques de mode mondialement connues telles qu'Adidas et Fendi, il crée des produits de mode en co-branding, ce qui fait de lui l'un des plus grands pionniers de l'art pour la génération millénaire.





"M. Doodle a toujours eu pour philosophie de laisser parler sa créativité en ne laissant aucun espace vide, ce qui correspond parfaitement à la série TECNO CAMON qui s'engage à allier art et technologie innovante, brisant constamment les frontières, pour offrir aux consommateurs des produits à la fois artistiques et high-tech. Nous espérons que ce chef-d'œuvre, fruit de la collaboration entre TECNO et Mr Doodle, apportera aux utilisateurs une expérience innovante", a déclaré M. Jack Guo, directeur général de TECNO. "TECNO souhaite également encourager les individus à suivre l'esprit créatif de Mr Doodle, à adopter une attitude mode et à capturer des moments merveilleux sans laisser aucun espace vide."