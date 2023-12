Utilisation de l’Intelligence artificielle : Les mises en garde de Mountaga Cissé

« Le Sénégal n'est pas prêt à l'utilisation des outils de l'intelligence artificielle ». Telle est la position tranchée de Mountaga Cissé. Selon le consultant et analyste des technologies numériques, réseaux sociaux et intelligence artificielle constituent un cocktail explosif au Sénégal. Ainsi, il pense qu'il est nécessaire pour les utilisateurs de cette technologie de le préciser afin d’aider les novices à faire la différence entre le réel et l’artificiel.





« J’ai peur que le mélange Réseaux sociaux et intelligence artificielle crée de malheureuses surprises. Parce que tout simplement, il y aura de tout, de la manipulation, la désinformation, mais aussi, du détournement d'objectifs sur un contenu donné. Je m'apprête à voir des choses pas du tout bonnes », craint-il.









Le présent n'augure rien de bon avec parfois l'enregistrement d'audio ou de vidéos modifiées grâce à l'IA, encore appelée « deepfake ». À cet effet, Mountaga Cissé invite à la sensibilisation pour éviter de toucher le fond.









« Avec la facilité d'utilisation, facilité d’accès même si beaucoup ne le comprennent pas encore il y a quand même des risques de désinformation, de manipulation d'où l'importance déjà de réglementer tout ça avant que les choses ne dégénèrent » a-t-il déclaré.





Dans la foulée, le consultant et analyste des technologies numériques, invite les utilisateurs après une image ou un texte généré par l'intelligence artificielle à le préciser pour une bonne compréhension des novices.