11e Salon des arts visuels : La «Mère porteuse» remporte le Prix du Président de la République

La Galerie nationale d’art de Dakar a accueilli du beau monde, hier lundi. En effet, la 11e édition du Salon national des arts visuels a été ouverte par le Premier ministre Amadou Ba et le Grand Prix du Président de la République a été remporté par l’artiste plasticien Alioune Ba.





Sous le thème «Benn bopp : art et cohésion sociale», cette édition se déroulera du 17 juillet au 17 août. La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence, outre du chef du gouvernement, par celle du ministre de la Culture et du Patrimoine historique Aliou Sow, du commissaire de l’exposition principale, le critique d’art et journaliste Massamba Mbaye, entre autres.





Le Prix du Président de la République, accompagné d’un chèque de 10 millions de francs CFA, récompense l’œuvre intitulée «Mère porteuse», d'Alioune Ba. Ce dernier est diplômé de l’Ecole des beaux-arts de Dakar en 2016 et est récemment sorti de l’école de cinéma Kourtrajmé comme réalisateur. L’artiste se dit fier de sa réalisation et s’interroge à travers son installation sur la «procréation médicalement assistée».





L’exposition principale à la Galerie nationale a regroupé 49 artistes et le Prix du Premier ministre a été remporté par Mbaye Babacar Diouf, l’artiste multiprimé dont le travail est marqué par «la spiritualité». Son œuvre est intitulée «Le jardin des vertus», inspirée, dit-il, d’un hadith du Prophète Mohamed (PSL) parlant à ses compagnons des 360 vertus.





Le Prix jeune révélation a été décerné à Serigne Gorgui Mbaye pour son œuvre «Benn Say» et le Prix d’encouragement à Bassirou Ndiaye pour son œuvre «Africaniste».