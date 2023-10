137e anniversaire de la disparition de Lat Dior : Tout ce qu'il faut savoir





L’Association générale pour la sauvegarde des valeurs de Lat Dior Ngoné Latyr Diop, héros national du Sénégal (AGEHN), célèbre le 137e anniversaire de sa disparition, du 26 au 27 octobre à Thilmakha Mbakoun, dans la région de Louga. Un événement inédit pour se rappeler les moments héroïques de cette grande figure de l'histoire du Sénégal qui a fait face à la pénétration coloniale avec honneur et dignité.





Lat Dior Diop est l'un des plus grands chevaliers d'honneur de la résistance contre les oppresseurs. La communauté artistique du Sénégal et sa famille le célèbrent en compagnie de toute la communauté artistique du Sénégal. Pour cette année, la jeunesse est à l'honneur, avec des hommages aux Linguères et petites-filles de Lat Dior Diop.

Dans un entretien avec Seneweb, Saër Diop, petit fils du héros, par ailleurs porte-parole de l'AGEHN, est revenu sur les innovations de l'activité, entre autres sujets.