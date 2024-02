13e conférence ministérielle de l' OMC: le commerce électronique au cœur des débats





Depuis plus de 2 décennies, les pays membres de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), n'appliquent pas de taxes douanières sur les échanges électroniques.





Face au développement fulgurant de ce "marché virtuel", des voix s'élèvent de plus en plus à l'OMC pour changer la donne. À la 13e conférence ministérielle, le débat sur le maintien ou non de ce moratoire est posé. Le consensus est encore à trouver pour donner aux membres une plus grande marge de manœuvre. Taxes intérieures, taxes douanières... Les propositions ne manquent pas.