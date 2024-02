144E ÉDITION DE L’APPEL LAYENNE : FREE APPORTE UN SOUTIEN FINANCIER, MATÉRIEL ET TECHNIQUE AU COMITÉ D’ORGANISATION

Le Directeur Général de Free a effectué, mardi 06 Février 2024, des visites dans les cités religieuses de Cambérène et Yoff, en prélude à la 144ème édition de l'Appel de Seydina Limamou Lahi prévue les 10 et 11 février 2024.





A cette occasion, Mamadou Mbengue a rendu visite au Khalife des Layennes à sa résidence à Cambérène, à Seydina Issa Laye Thiaw, le coordonnateur du groupement central à Cambérène et à Mouhamed Ndiadiou Ndoye, le président du groupement central des Layennes.







Dans son discours, le Directeur général de Free a justifié le bien-fondé de cette contribution particulière dédiée à la communauté layenne.





« Nous sommes venus effectuer nos visites traditionnelles auprès du khalife des Layennes pour apporter notre contribution à l'Appel qui aura lieu les 10 et 11 février 2024. Mon entreprise ne doit pas rester derrière dans cet Appel de Seydina Limamou Laye parce que le siège de Free est implanté aux Almadies, une zone où la communauté Layènne est majoritaire. Donc Free doit être la première entreprise à agir pour respecter ses responsabilités sociétales vis-à-vis de la communauté Layène. Nous avons une cohésion totale, une proximité entre Free et la communauté Layenne car la plupart du personnel de Free est issu de cette communauté. Nous avons également des relations particulières et étroites avec le Khalife », a déclaré Mamadou Mbengue.





Lors de cette visite, le Directeur général de Free a remis du matériel tels que des nattes, des téléphones portables, des cartes de crédit et des enveloppes d'argent, des packs d’eau.





« En tant qu'opérateur mobile, nous avons prévu de marquer notre présence durant l’événement sur tous les plans matériel, financier et technique. Pour les pèlerins également, il y a la disponibilité des wifi gratuits dans le but de faciliter et renforcer la connectivité et d’avoir une continuité de service totale sur la 4G et 4G + sur n'importe quel opérateur. Nous le faisons parce que nous sommes une entreprise avec une grande responsabilité sociétale qui souhaite impacter fortement les communautés durant ces genres d'événement », a-t-il expliqué.





Les guides religieux de Cambérène et Yoff ont vivement magnifié cette participation de Free qu'ils jugent significative avant de formuler des prières pour le Directeur général et pour toute l’entreprise.





Plus de détails dans cette vidéo.