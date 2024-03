150 kg de drogue et 1 pistolet saisis : La gendarmerie interpelle 79 individus





Sur instruction du haut-commandant de la gendarmerie nationale, le général Moussa Fall, les pandores intensifient leur lutte contre la délinquance et la criminalité au Sénégal. C'est dans ce cadre que les gendarmes ont investi, entre les 7 et le 9 mars 2024, les zones criminogènes répertoriées à Dakar, à Kaolack, à Ziguinchor et à Kédougou.





À l'issue de cette opération coup de poing, les hommes en bleu ont interpellé 79 individus pour divers motifs, saisi 150 kg de drogue et un pistolet, a appris Seneweb du chef de la Divcom.









"Bilan provisoire obtenu : 292 personnes contrôlées, dont 83 Guinéens, 60 Maliens, 20 Burkinabé, 34 Nigérians et une Libérienne. Les individus interpellés sont au nombre de 79, dont quatre pour trafic de drogue, et quatre véhicules et 57 motos immobilisées pour défaut de pièces et huit charrettes immobilisées.





De produits prohibés ont aussi été saisis, dont 151 kg de chanvre indien par la brigade de recherches de Keur Massar et la brigade de Ziguinchor ; un pistolet ; 150 grosses de cigarettes SIR ; 488 bouteilles de bière et de vin ; 80 kg de cuisses de poulet ;12 pots de café et quatre sachets de biscuits", renseigne le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye de la Divcom.