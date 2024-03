19 interpellations à Joal: La gendarmerie saisit 47 bidons de 20 litres de carburant

Face à la recrudescence du phénomène de l'émigration irrégulière, le Haut Commandement de la gendarmerie nationale a pris l'affaire en main pour empêcher une éventuelle embarcation vers l'Espagne. Sur instruction du Général Moussa Fall, un impressionnant dispositif de surveillance a été déployé sur le long du littoral national.









Cette politique de prévention s'est révélée fructueuse. C'est dans ce cadre que les éléments de la Légion de gendarmerie de Thiès commandée par le lieutenant-colonel Alioune Diop ont effectué une importante saisie de carburant et interpellé 19 individus dont 8 migrants, a appris Seneweb de la Divcom.





"Dans un contexte particulièrement marqué par la recrudescence des départs de candidats à l'émigration irrégulière, la Gendarmerie nationale a multiplié ses opérations le long du littoral et sur l'ensemble du territoire national.







À cet effet, la brigade territoriale de Joal renforcée par l'escadron de surveillance et d'invention de sandiara, a effectué une opération de sécurisation dans la nuit du 04 au 05 mars entre 22h et 06 du matin.





La patrouille a sillonné le quai de pêche de Joal, les quartiers Caritas, khelcom, Ndoubab, Santhie 1, 2 et 3, et le long de la plage entre Nanor et Ngazobil.





Bilan de l'opération: