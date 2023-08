28 ans après, Fatou Guewel reprend le micro avec le titre remixé "Santati Bamba"

Une grande partie des chanteurs sénégalais ont toujours fait les louanges de Serigne Touba Khadim Rassoul et sa famille. Parmi eux, la grande diva Fatou Guewel Diouf. Une belle voix confirmée sur la scène musicale sénégalaise.





Vingt-huit ans après, la chanteuse revisite son glorieux répertoire avec la reprise d'une de ses meilleures chansons intitulée "Santati Bamba" interprétée en 1995 dans laquelle elle rendait hommage au grand élu de Dieu Serigne Touba Khadim Rassoul.





Connue pour ses chansons en hommage à la famille Mbacké, en prélude au grand Magal de Touba, la chanteuse refait surface après une longue absence, en reprenant cette chanson dans une nouvelle formule. Une manière pour elle de confirmer son amour et son allégeance envers le fondateur du mouridisme. Dans un accoutrement de Yaye Fall dans les rues de Dakar accompagnée de fidèles mourides à travers une musique douce et réduite, Fatou Guewel chante admirablement dans un décor magnifique.





Fatou Binetou Diouf, à l'état civil, est née en juin 1964 à Dakar. Elle a commencé à chanter dans les baptêmes et les cérémonies traditionnelles très jeune, avant de rejoindre une petite troupe de danse théâtrale. En 1992, elle a joué avec l'Ensemble lyrique traditionnel du Théâtre national et a formé son propre groupe Sope Noreyni avec des musiciens qui, comme elle, appartiennent à la confrérie mouride. Vers la fin de 1992, elle sort sa première cassette qui connaîtra un succès limité. En 1994, elle fait une apparition remarquée à la télévision nationale et entame une tournée à travers le pays.





Actuellement la chanteuse est à Dakar avec son groupe. Elle chante jusqu'à présent dans les grandes cérémonies institutionnelles.