30 ans de carrière : Alioune Mbaye Nder revisite son répertoire avec les nouvelles stars de la musique sénégalaise

Alioune Mbaye Nder est une icône de la musique sénégalaise. Le chanteur, danseur et percussionniste fête ses trois décennies de carrière musicale.







Pour marquer le coup, il revient en force avec un nouveau projet. Une opportunité pour la nouvelle génération de chanteurs de partager avec Alioune Mbaye son glorieux répertoire et d'actualiser des chansons fétiches de sa carrière. Parmi les artistes qui participent à cet opus, on peut citer Waly Seck, Ngaka Blindé, Aïda Samb, Sidy diop, Momo Dieng, Dieyla Gueye etc..





La sortie officielle de l'intégralité de la vidéo est prévue ce 4 novembre. Pour rappel, Alioune Mbaye fut l'un des membres fondateurs et lead vocal du groupe Lemzo Diamono, groupe qui a enchanté les mélomanes de 1991 à 1994. Ensuite, il décide de suivre sa propre voie en fondant le Setsima Groupe.





Alioune Mbaye Nder a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la musique populaire au Sénégal. Au-delà de sa belle voix atypique, il s’est notamment distingué par ses talents hors pair de showman.