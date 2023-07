3e édition FIX Challenge : Free Sénégal récompense les meilleurs startups locales

Le Free Innovation Xperience (FIX) a tenu sa troisième édition ce jeudi 13 juillet, organisée par l'opérateur de téléphonie mobile Free Sénégal. Ce concours vise à encourager les initiatives concrètes qui proposent de transformer les problèmes en solutions grâce à des innovations digitales appliquées à cinq domaines principaux : la santé, l'éducation, les fintech, la blockchain et la réalité virtuelle. Le FIX Challenge récompense cinq projets concrets portés par des entrepreneurs, des étudiants ou des particuliers, qui répondent à des problématiques actuelles avec un fort potentiel économique et social.









Mamadou Mbengue, directeur général de Free Sénégal, a exprimé son enthousiasme à l'égard du concours en déclarant : « On couvre pratiquement 97% de la population sénégalaise. D'ici la fin de l'année, les 3% restants seront couverts. Les Sénégalais ont entre leurs mains un concentré d'innovation grandissime. L'équation est de savoir comment transformer ce téléphone en moyen. Une innovation n'a de sens que si elle est partagée par un plus grand nombre ».





Les résultats du concours ont été dévoilés, mettant en lumière les projets les plus prometteurs. Khadim Aw, CEO de Tukki Jamm, s'est classé cinquième et a remporté le prix Impact RSE avec un chèque de 2 millions de FCFA. Il a exprimé son ambition en déclarant : « On essaie de connecter toutes les entreprises pour pouvoir délivrer un espace de covoiturage ».





Coumba Mbengue Niafey, lauréate du prix de l'entrepreneuriat féminin, a obtenu la quatrième place et reçu un chèque de 2 millions de F CFA. Elle a souligné l'importance de valoriser les femmes qui travaillent et d'apporter des solutions pour améliorer leur bien-être. Son objectif est de formaliser le secteur informel et de faciliter le travail grâce à des applications mobiles.





Le troisième prix a été attribué à Abdoulaye Ba, de la société 404 Digital SN, avec un chèque de 3 millions de Fcfa. Son projet, intitulé « Visit Art », vise à promouvoir la culture, notamment les musées du Sénégal, grâce à la réalité virtuelle.





Assane Diop, créateur de Cauri Money, a remporté la deuxième place et a reçu un chèque de 5 millions de F CFA. Son application de transfert d'argent destinée aux Sénégalais de la diaspora propose des services à des tarifs attractifs.





Le grand gagnant du concours, Cheikh Ahmed Tidiane Deme, a reçu le premier prix pour son projet intitulé Prodem. Free lui a offert un chèque de 10 millions de F CFA ainsi qu'un accompagnement technique avec des professionnels pendant un mois. Sa société s’active dans la valorisation et la transformation des déchets organiques en biochar.





Mamadou Mbengue, directeur général de Free Sénégal, s'est félicité de la sélection des startups et de leur accompagnement, soulignant leur contribution au développement du pays : « On est très heureux de pouvoir sélectionner chaque année des startups, de pouvoir les accompagner mais surtout de pouvoir participer à leur développement. Le futur se conjugue avec la jeunesse. Chez Free, le vrai bonheur c'est l'innovation, soutenir la créativité, aider les startups à grandir pour devenir de vrais champions ».





En marge du concours, un panel a été organisé sur le thème « Rôle et place des FinTechs et AssurTechs dans la digitalisation et l'inclusion numérique au Sénégal ». Les sujets abordés ont notamment porté sur l'impact des FinTechs et AssurTechs sur l'économie sénégalaise, les solutions innovantes pour faciliter l'accès aux services financiers et d'assurance, ainsi que les défis réglementaires et juridiques liés à leur développement.