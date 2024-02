41 millions de personnes transportées : Le TER célèbres ses agents

Le Train Express Régional (TER) remplit les attentes. Déjà plus de 41 millions de personnes ont voyagé en toute sécurité et sérénité à bord du Train Express Régional (TER). Cette performance a été magnifiée par les Directeurs Généraux de la SEN-TER, Abdou Ndéné Ndiaye et de la SETER, Charles Civreis. Ces derniers ont reconnu la qualité des services, les challenges relevés par le personnel au cours des 24 derniers mois de la mise en exploitation du train.









La qualité des services est acquise à bord. La mobilité est assurée sur une distance de 36 km séparant Dakar-Diamniadio avec 200 services de trains par jour pour 15 rames. Au total 97 % des trains sont arrivés à l’heure en 2023 avec à la clé une sécurité et une hygiène garanties.





Le Directeur Général du TER Charles Civreis a félicité ses collaborateurs. « Vous avez su montrer que le Sénégal est partie prenante du TER. En effet, nous avons acheté de nombreuses prestations localement avec plus de 750 entreprises locales qui ont contribué au TER depuis le lancement de l’exploitation en 2023. 341 entreprises ont été prestataires de la SETER tout cela pour un montant de 7,5 milliards F CFA versé dans l’économie locale », révèle-t-il. Monsieur Civreis n’a pas manqué de remercier des milliers d’agents qui battent un grand travail dans l’ombre. Ils ont largement contribué à mettre le TER sur les rails de la performance.





Le TER est incontournable