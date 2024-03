8 mars: Les femmes de la DGPU posent leurs doléances

Avoir accès aux moyens techniques et logistiques, renforcer la motivation avec des mentorats et prendre en compte les questions d'équité et de genre au sein des instances de décisions, entre autres, telles sont les doléances des femmes de la Délégation Générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose (DGPU).





En marge de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars 2024 à la Place du Souvenir, les femmes de la DGPU ont fait ces requêtes en présence du délégué général de la DGPU, Diène Farba Sarr. C'est en vue d'améliorer leurs conditions de travail. Après avoir salué les efforts de la DGPU en ce sens, le chef de cabinet du Délégué Général, Ousmane Noël Dieng a appelé le personnel de la DGPU à être solidaire. « Nous devons travailler main dans la main. Nous devons aider notre Délégué général à œuvrer pour la bonne marche de l'entreprise. Donc, je n'accepterai pas qu'on dise du mal de notre Délégué général » a-t-il averti.







La déléguée du personnel Aminata Danfakha, quant à elle, veut que l'on donne « aux femmes des opportunités d'exprimer ou de montrer leur savoir-faire et de développer leurs compétences en leur confiant des postes de responsabilité ».





En réponse, Diène Farba Sarr promet de « continuer à faire des efforts» en plus « des initiatives personnelles » qu'il prend afin de mettre le personnel de la DGPU, notamment les femmes dans de bonnes conditions de travail. Pour le Délégué général, même si « les femmes consacrent trois fois plus de temps aux tâches familiales, elles arrivent à atteindre les objectifs ». Donc, « les décideurs politiques doivent veiller à cela et faire de l'investissement en faveur des femmes, une question de droits humains» comme l'indique le thème international de la journée « Investir en faveur des femmes: accélérer le rythme ».