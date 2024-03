A KOUNGHEUL, DETHIE FALL PROMET DE LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET DE DECENTRALISER LES POUVOIRS PUBLICS

Le candidat à la présidentielle, Déthié Fall, poursuit sa campagne électorale avec ardeur. La cinquième journée est marquée par une visite à Koungheul. À 16h 45, il a fait son entrée dans la ville, accueilli chaleureusement par ses partisans et les habitants de la ville."Je lance un appel au peuple sénégalais. Je vous exhorte à se mobiliser en masse pour soutenir notre coalition le 24 février prochain. Votre participation active est cruciale dans le processus démocratique, j'affirme que chaque voix compte dans la construction d'un avenir meilleur pour tous", a-t-il dit.









Par ailleurs,Dethie Fall a mis en avant sa détermination à lutter contre la pauvreté qui gangrène la localité. Il a promis un soutien accru aux initiatives visant à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Cette promesse a été bien accueillie par les populations de Koungheul, qui espèrent voir des actions concrètes pour résoudre les défis auxquels ils font face."Je m'engage pleinement à lutter contre la pauvreté. Pour moi, c'est une priorité absolue. Je crois fermement que chaque individu mérite de vivre dans la dignité. En tant que leader, notre coalition mettra en œuvre des politiques et des programmes efficaces pour réduire les inégalités et offrir des opportunités équitables à tous. Je travaillerai sans relâche pour créer un système qui soutient les plus vulnérables et leur permet de s'épanouir. Ma vision est celle d'une société où chacun peut réaliser son plein potentiel, indépendamment de son origine ou de sa situation économique", a-t-il rassuré.